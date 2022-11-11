Слухи об ичезновении 2 кг золота в ДП Шымкента опровергли в полиции

Золото изъяли из ломбардов и поместили в склад хранения вещественных доказательств, сообщает Zakon.kz.

Слухи об ичезновении двух килограммов золотых украшений в Абайском районном управлении полиции — ложь. Об этом заявил начальник ДП Шымкента Кайрат Дальбеков, сообщает Otyrar.kz.

В сети появилось и видео-доказательство: женщина взвешивает золото и принимает под расписку.

В полицию обратилась женщина, заявившая, что аферистка взяла у нее под реализацию золото весом более 1 кг и не вернула. Следователи изъяли из городских ломбардов золотые украшения потерпевшей, куда сдала их подозреваемая. В итоге злоумышленница осуждена на пять лет лишения свободы. Драгоценности весом 1 кг 31 грамм возвращены законной владелице под расписку. Кайрат Дальбеков

На склад хранения вещдоков ювелирные украшения сдали в марте в рамках уголовного дела. Золотую партию оценили в 45 млн тенге.

Ранее в соцетях появилась информация об исчезновении украшений, прозвучали даже фамилии должностных лиц, которые якобы причастны к пропаже золота и что украшения оказались в 12 городских ломбардах.