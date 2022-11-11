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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 50 человек

Коронавирус в Казахстане 11 ноября Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 58 заболевших.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (–605+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 687.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Данияр Кунафин
COVID-19 Казахстан
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