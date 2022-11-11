В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 50 человек

У пятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 58 заболевших.

На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (–605+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 687.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: