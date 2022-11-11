В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 50 человек
Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев выявили коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 58 заболевших.
На 11 ноября лечение от КВИ продолжают получать 759 человек (–605+ и 154 КВИ-), из них в стационарах находятся 72 пациента, на амбулаторном уровне – 687.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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