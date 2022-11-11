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Законодательство РК

Жамаубаев ответил на критику Счетного комитета

Министром финансов РК Фото: primeminister.kz
Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал в беседе с журналистом Zakon.kz, помогает ли персональная ответственность руководителей в борьбе за неэффективное расходование бюджетных средств.

По словам главы финансового ведомства, в законодательстве предусмотрена ответственность за конкретные нарушения бюджетной дисциплины.

"За вышеназванные нарушения 116 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. Но важно то, что имеется положительная динамика в снижении неэффективных расходов. По сравнению с 2020 годом почти на 30% уменьшилась сумма неэффективно использованных средств. Это Счетный комитет тоже отмечал. Работа в этом направлении продолжается".Ерулан Жамаубаев

Также министр рассказал, что на сегодня ведомством реализуется проект "Онлайн бюджетный мониторинг", который позволит более эффективно и качественно выстраивать бюджетный процесс.

Ранее председатель Счетного комитета Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента по вопросу исполнения республиканского бюджета за 2021 год рассказала, какие изменения планируют внести в законодательство. По ее словам, планируется установить административную ответственность первых руководителей государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора за неэффективное планирование и использование бюджетных средств.

Изменения в Налоговом кодексе, о тратах из Нацфонда и госдолге страны - читайте эксклюзивное интервью министра финансов Ерулана Жамаубаева.

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