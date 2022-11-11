В Алматы устранили прорыв тепломагистрали по улице Шарипова

11 ноября в Алматы ликвидированы последствия прорыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова (севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя), сообщает Zakon.kz.

В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы уточнили, что в ночь на 11 ноября бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм.

Также сказано, что после проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме. В 02:40 восстановлена подача отопления.

Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова.

Асфальтное покрытие планируют восстановить до 13 ноября при условии благоприятных погодных условий, добавили в ведомстве.

После обеда 10 ноября на пересечении улиц Шарипова – Гоголя произошел прорыв трубы.