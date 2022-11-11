В Алматы устранили прорыв тепломагистрали по улице Шарипова
Фото: Zakon.kz
11 ноября в Алматы ликвидированы последствия прорыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова (севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя), сообщает Zakon.kz.
В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы уточнили, что в ночь на 11 ноября бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм.
Также сказано, что после проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме. В 02:40 восстановлена подача отопления.
Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова.
Асфальтное покрытие планируют восстановить до 13 ноября при условии благоприятных погодных условий, добавили в ведомстве.
После обеда 10 ноября на пересечении улиц Шарипова – Гоголя произошел прорыв трубы.
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