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В Алматы устранили прорыв тепломагистрали по улице Шарипова

Порыв тепломагистрали по улице Шарипова в Алматы устранили Фото: Zakon.kz
11 ноября в Алматы ликвидированы последствия прорыва на теплотрассе, произошедшего по улице Шарипова (севернее пересечения улиц Шарипова и Гоголя), сообщает Zakon.kz.

В Управлении энергетики и водоснабжения Алматы уточнили, что в ночь на 11 ноября бригадой ТОО "Алматинские тепловые сети" завершено восстановление трубопровода диаметром 400 мм.

Также сказано, что после проведения испытания тепломагистраль введена в строй и работает в заданном режиме. В 02:40 восстановлена подача отопления.

Кроме того, восстановлено движение автотранспорта по улице Шарипова.

Асфальтное покрытие планируют восстановить до 13 ноября при условии благоприятных погодных условий, добавили в ведомстве.

После обеда 10 ноября на пересечении улиц Шарипова – Гоголя произошел прорыв трубы.

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Анастасия Московчук
Алматы
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