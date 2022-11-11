Кредиты, очереди на жилье и неравенство. На что жаловались Турсынбековой жители регионов Казахстана

Кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова подвела итоги половины агитационного периода.

Она успела провести встречи с более чем 3000 граждан, среди которых: правозащитники, основатели разных НПО, работники заводов, студенты, преподаватели, медики, женщины из кризисных центров, зоозащитники и многие другие категории граждан.

Салтанат Турсынбекова пояснила, что большая часть вопросов и жалоб в разных регионах схожа.

"Люди устали экономить и жить от зарплаты до зарплаты, пока цены все время растут. При этом в новостях то и дело появляются сообщения о том, как у разных чиновников обнаруживаются миллионы долларов и дома за границей. Такой резкий контраст просто возмущает людей. В Казахстане есть сверхбогатые люди, но их всего несколько сотен. Есть средний класс, которого лишь небольшая прослойка. Большинство же живут бедно". Салтанат Турсынбекова

В Астане правозащитники жаловались Турсынбековой на широкое распространение наркомании, игромании и алкоголизма, бытового насилия и коррупции. А многодетные мамы говорили о сложном финансовом положении, проблемах с жильем и организацией образования для детей, закредитованности.

В Караганде общественники жаловались на проблемы людей с инвалидностью и необходимость политических преобразований.

В Кокшетау медики поднимали темы декриминализации ошибок врачей и низкого финансирования медучреждений.

Фото: Штаб кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой

В Шымкенте работницы местной швейной фабрики пожаловались на неравенство доходов, а также говорили о том, что нужно понизить пенсионный возраст женщинам.

Фото: Штаб кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой

Адвокаты недовольны несправедливыми судами и давлением на журналистов, которые освещают громкие дела.

Люди с инвалидностью в Туркестане говорили о сложностях с трудоустройством, низких пособиях, невозможности запатентовать тренажеры для реабилитации.

Фото: Штаб кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековойвой

В Алматы студенты поделились проблемами: недоступность образования, нехватка общежитий, сложности с трудоустройством после завершения учебы.

А правозащитники поднимали вопросы бытового насилия, неполных семей, многодетных матерей, матерей-одиночек, льготной ипотеки, социального жилья, торговли людьми, защиты прав детей, равнодушия местных исполнительных органов к вопросам общественников и другие.

Фото: Штаб кандидата в президенты РК Салтанат Турсынбековой

Отдельно Турсынбекова остановилась на проблемах людей с инвалидностью, рассказав историю из своей личной жизни.

"Вы знаете, у меня самой два брата с инвалидностью. У младшего брата, которому уже за 40 лет, пятеро детей. Жена не работает, потому что детки ходят в школу, надо за ними смотреть. Я понимаю, моя сноха не может идти на работу, не может оставить дома детей, пожилую маму. Я все это вижу в течение 10 лет. Второй мой брат уже 20 лет стоит в очереди на соцжилье в Астане, и она до сих пор не подошла. Я знаю, какое у них мизерное пособие, что его ни на что не хватает. Более того, я много езжу по стране, и каждая моя встреча заканчивается беседами с людьми с ограниченными возможностями. Я хорошо понимаю, почему в стране ничего не меняется. Это один из вопросов, который уже стыдно откладывать", – подчеркнула она.

В стране, по ее мнению, надо решать элементарные социальные вопросы, касающиеся жизни простых людей. А это: доступная медицина, образование, трудоустройство, борьба с бедностью и закредитованностью и другое.

"Это лишь краткий обзор того, что мне говорили люди. Я знала об этих проблемах и раньше, поэтому почти все это уже учтено в моей предвыборной программе. Но все равно каждый раз я переживаю за своих сограждан до слез. Все эти поездки в очередной раз подтвердили мою убежденность в том, что нам нужны реформы – здесь и сейчас", – отметила кандидат.

Заказчик: доверенное лицо кандидата в президенты РК Турсынбековой С.П., в лице Дәулет Л.Н.

Оплачено территориальной избирательной комиссией г. Астаны за счет средств республиканского бюджета