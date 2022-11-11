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Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября

астролог, башня Фото: Zakon.kz
Лунное затмение осталось позади. В некоторых знаках зодиака пройдет квадратура Солнца и Сатурна. По словам астрологов, это время не проходит бесследно, сообщает Zakon.kz.

С 11 по 14 ноября несколько представителей знаков зодиака почувствуют пессимизм, депрессию и отчаяние. Окружающие будут требовать невозможного, пишет 7Дней.

Скорпион

Эти представители зодиакального круга в этот периоды попадут в собственноручно расставленные сети. По словам астрологов, когда-то Скорпионы хотели вывести кого-либо на чистую воду, устроив провокацию. В эти же дни окружающие усомнятся в вашей искренности и придумают подобную проверку.

Желая противостоять окружающим, Скорпионы совсем утратят энергию и к концу ноября рискуют оказаться в стенах медицинского учреждения. Поэтому не пытайтесь пройти проверку окружающих, игнорируйте замечания.

Водолей

Водолеи, по словам специалистов, чаще всего подвержены негативу. А с 11 по 14 ноября им и вовсе покажется, что они совсем не соответствуют планке окружающих. Обстановка накалится до такой степени, что Водолеи могут захотеть бросить все и уйти. Не торопитесь, не ищите недостатки в себе.

Лучше присмотритесь к своему окружению. Возможно, там собака зарыта. Вместе с тем вспомните о всех своих наградах и успехах. Это несомненно поможет отвлечься от самобичевания и понять — вы не настолько плохи.

Близнецы

С 11 по 14 ноября Близнецов ожидает опустошение, скука и меланхолия. Представители этого знака зодиака погрузятся в прошлое. Ситуация усугубится тогда, когда они наткнутся в социальной сети на успешных знакомых людей.

Астрологи предупреждают: высок риск, что Близнецы в депрессии побегут скупать книги по личностному росту. Лучше направьте остатки своей энергии на разработку планов. Да и отвлечься не помешает. Не обращайте внимание на осуждение. Оно не имеет никакой адекватной оценки.

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