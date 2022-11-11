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Законодательство РК

Общественные объединения ЗКО обсудили нормы и требования выборов президента

Общественные объединения ЗКО обсудили нормы и требования выборов президента Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Вопросы формирования знаний в области избирательного законодательства у избирателей сейчас стоят на особом месте. Меньше двух недель осталось до начала выборов. Поэтому сейчас идет информационно-разъяснительная работа среди населения по разъяснению норм выборного законодательства.

Какие требования предъявляются к кандидатам в президенты Казахстана в 2022 году, как будет организован порядок голосования в стране на внеочередных выборах, назначенных на 20 ноября? Какие кандидатуры претендуют на главный пост в стране? Эти и другие вопросы были озвучены в ходе встречи неправительственных организаций региона.

В мероприятии приняли участие представители общественных объединений, волонтеры и студенты. Руководитель общественного объединения "Жайык даусы" Хадиша Муканова в ходе встречи подробно рассказала о внеочередных президентских выборах.

"Как отметил действующий президент РК Касым-Жомарт Токаев, для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Поэтому им было принято решение назначить внеочередные выборы в стране. Теперь президент страны будет избираться на один срок в семь лет без возможности повторного участия в выборах. Сейчас в стране идет активная предвыборная подготовка. Вплоть до 19 ноября кандидаты в президенты Казахстана проводят свои агитационные кампании. До этого этапа из 12 основных желающих участвовать в выборах дошло шесть человек. У каждого кандидата свои тактики предвыборных кампаний. Как подчеркнул глава государства, эти выборы продемонстрируют зрелость, силу и единство нашей нации, покажут нашу решимость в достижении поставленных целей. Выборы должны пройти открыто, честно и справедливо".Хадиша Муканова

Общественные объединения ЗКО обсудили нормы и требования выборов президента

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также на встрече рассказали о кандидатурах на пост президента РК и какие политические силы они представляют. Отметим, что повышение правовой культуры и правовое просвещение избирателей представляет собой целенаправленную и систематическую деятельность государства и общества по формированию у граждан государства всеобъемлющих знаний о праве, отношения к праву и навыков правового поведения.

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