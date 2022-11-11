Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Bank RBK демонстрирует лучшую динамику кредитования клиентов

Bank RBK демонстрирует лучшую динамику кредитования клиентов Фото: Bank RBK
Ссудный портфель казахстанских банков вырос за месяц на 2,3% и составил к 1 октября текущего года уже 22,3 трлн тг. Рост за год достиг 23,3%. В топовой десятке крупнейших банков-кредиторов страны по месячному посту лидирует Bank RBK: сразу плюс 9%, до 865 млрд тг.

В годовой динамике портфель банка вырос сразу в полтора раза.

Банк кредитует как бизнес, так и население, причем физлицам предлагаются долгосрочные займы на весьма крупные суммы. Так, по продукту "Нужный кредит – наличными" максимальная сумма займа составляет 10 млн тг, а срок – до 7 лет (ставка – от 8%, ГЭСВ – от 19,3%).

В то же время качество кредитного портфеля у Bank RBK остается одним из лучших по рынку: к началу октября доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) у банка составляет всего 2,8% от общего объема займов, как и месяцем ранее, а год назад показатель составлял 7%. Это самое заметное годовое улучшение показателя среди крупнейших банков.

Для сравнения: в среднем по БВУ РК доля NPL 90+ составляет 3,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 4,3%, пять лет назад – 12,7%, десятью годами ранее – 30,9%.

Bank RBK демонстрирует лучшую динамику кредитования клиентов

Фото: Ranking.kz

Второе место по месячному росту ссудного портфеля занимает Банк ЦентрКредит: плюс 8,8%, до почти 2 трлн тг. Годовой рост портфеля банка составил 61,9%. Заметим, такой рост в последние месяцы отмечается за счет поглощения фининститутом бывшей российской "дочки", экс-Альфа-Банка, переименованного в Eco Center Bank, а затем окончательно присоединенного к Банку ЦентрКредит – в сентябре текущего года Eco Center Bank объявил о прекращении своей деятельности. Доля "плохих" кредитов в портфеле Банка ЦентрКредит составляет 2,8% (месяц назад – 3,4%).

Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк: плюс 4,3% за месяц, до 1,1 трлн тг. За год портфель банка увеличился на 51,3%. Что касается "долгой" просрочки, здесь ее доля составила в портфеле ощутимые 6,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 8,9%.

Единственный банк топовой десятки, сохраняющий отрицательную динамику на текущий момент, – это, ожидаемо, Bereke Bank, бывший «россиянин», перешедший затем к государству в лице НУХ "Байтерек" (сделка завершена 2 сентября текущего года). За месяц портфель банка сократился на 4,3%, за год – сразу на 45%. Доля NPL 90+ в портфеле банка составила 8,3%, против 7,9% месяцем ранее и 5,1% – год назад.

В целом же по сектору из оставшегося на рынке 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике 15 фининститутов, в годовой – 17 банков.

Bank RBK демонстрирует лучшую динамику кредитования клиентов

Фото: Ranking.kz

Читайте также

Bereke Bank возобновил финансирование бизнеса

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
вакцина
Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления