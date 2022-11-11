Bank RBK демонстрирует лучшую динамику кредитования клиентов

Ссудный портфель казахстанских банков вырос за месяц на 2,3% и составил к 1 октября текущего года уже 22,3 трлн тг. Рост за год достиг 23,3%. В топовой десятке крупнейших банков-кредиторов страны по месячному посту лидирует Bank RBK: сразу плюс 9%, до 865 млрд тг.

В годовой динамике портфель банка вырос сразу в полтора раза.

Банк кредитует как бизнес, так и население, причем физлицам предлагаются долгосрочные займы на весьма крупные суммы. Так, по продукту "Нужный кредит – наличными" максимальная сумма займа составляет 10 млн тг, а срок – до 7 лет (ставка – от 8%, ГЭСВ – от 19,3%).

В то же время качество кредитного портфеля у Bank RBK остается одним из лучших по рынку: к началу октября доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней (NPL 90+) у банка составляет всего 2,8% от общего объема займов, как и месяцем ранее, а год назад показатель составлял 7%. Это самое заметное годовое улучшение показателя среди крупнейших банков.

Для сравнения: в среднем по БВУ РК доля NPL 90+ составляет 3,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 4,3%, пять лет назад – 12,7%, десятью годами ранее – 30,9%.

Фото: Ranking.kz

Второе место по месячному росту ссудного портфеля занимает Банк ЦентрКредит: плюс 8,8%, до почти 2 трлн тг. Годовой рост портфеля банка составил 61,9%. Заметим, такой рост в последние месяцы отмечается за счет поглощения фининститутом бывшей российской "дочки", экс-Альфа-Банка, переименованного в Eco Center Bank, а затем окончательно присоединенного к Банку ЦентрКредит – в сентябре текущего года Eco Center Bank объявил о прекращении своей деятельности. Доля "плохих" кредитов в портфеле Банка ЦентрКредит составляет 2,8% (месяц назад – 3,4%).

Замыкает тройку лидеров Евразийский Банк: плюс 4,3% за месяц, до 1,1 трлн тг. За год портфель банка увеличился на 51,3%. Что касается "долгой" просрочки, здесь ее доля составила в портфеле ощутимые 6,6%, как и месяцем ранее. Год назад показатель достигал 8,9%.

Единственный банк топовой десятки, сохраняющий отрицательную динамику на текущий момент, – это, ожидаемо, Bereke Bank, бывший «россиянин», перешедший затем к государству в лице НУХ "Байтерек" (сделка завершена 2 сентября текущего года). За месяц портфель банка сократился на 4,3%, за год – сразу на 45%. Доля NPL 90+ в портфеле банка составила 8,3%, против 7,9% месяцем ранее и 5,1% – год назад.

В целом же по сектору из оставшегося на рынке 21 БВУ РК в плюсе в месячной динамике 15 фининститутов, в годовой – 17 банков.

Фото: Ranking.kz