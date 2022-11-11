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Судьям Конституционного суда будут выплачивать пожизненное содержание

судьям Конституционного суда будут выплачивать пожизненное содержание Фото: freepik
Конституционный совет разработал проект Правил выплаты ежемесячного пожизненного содержания судье Конституционного суда РК, полномочия которого прекращены в связи с истечением установленного Конституцией срока пребывания в должности, сообщает Zakon.kz.

Ежемесячное пожизненное содержание будет выплачиваться судье КС РК, полномочия которого прекращены в связи с истечением установленного Конституцией срока пребывания в должности.

Предусматривается, что выплата ежемесячного пожизненного содержания осуществляется со дня подачи соответствующего заявления в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган (Аппарат Конституционного суда) в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления выносит заключение о назначении (приостановлении, возобновлении) с указанием размера ежемесячного пожизненного содержания либо отказе в назначении ежемесячного пожизненного содержания.

При этом отмечается, что ежемесячное пожизненное содержание судье КС исключает одновременное получение государственной базовой пенсионной выплаты или пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет.

Из пояснения Конституционного совета следует, что первые выплаты ежемесячного пожизненного содержания судьям Конституционного суда планируются с 2031 года. В связи с чем конкретных расчетов и приложение решения Республиканской бюджетной комиссии не представляется возможным. Источником финансирования выступит республиканский бюджет.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 ноября.

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