Курсы валют на 11 ноября в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 11 ноября 2022 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 469,42 тенге, евро – 467,68 тенге, рубля – 7,68 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 468 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 474 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 7,34 тенге, продажи – 7,4 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 469 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,4 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 465 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 475 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,3 тенге, продажи – 7,4 тенге. Читайте также Жамаубаев рассказал, какие меры предпринимаются в стране по сокращению теневого сектора Судьям Конституционного суда будут выплачивать пожизненное содержание В Минфине заявили, что план по доходам в бюджет будет перевыполнен

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