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Димаш Кудайберген поразмышлял о будущем

Димаш Кудайберген рассуждения о жизни Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген 11 ноября на странице в Instagram опубликовал пост с рассуждениями. Он отметил, что "иногда нужно посидеть и подумать о жизни", сообщает Zakon.kz.

В подписи к фото певец уточнил, что смотрел много фильмов о войне и пришел к выводу: "Обидно, что нельзя всем помочь".

"Почему так происходит в жизни? Почему многие люди страдают от голода", – задается вопросами заслуженный деятель Казахстана.

Также он отмечает: "Зачем люди тратят миллиарды на войны, когда эти деньги можно потратить на спасение жизней миллионов людей в мире? Все равно не возьмешь эти миллиарды в следующую жизнь".

"Наверное, наше поколение уже не увидит того дня, когда ни одна страна не пострадает от войны", – заключил он.

9 ноября Димаш Кудайберген вошел в список самых влиятельных мусульман мира.

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