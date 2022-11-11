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Четыре казахстанки поспорят за "золото" ЧА-2022 по боксу

Бокс Финал ЧА-2022 Фото: Instagram/boxingkazakhstan
11 ноября пройдут финальные поединки Чемпионата Азии-2022 по боксу среди женщин. На ринге Аммана (Иордания) честь Казахстана будут защищать 4 представительницы нашей женской команды, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, в решающих поединках за "золото" выйдут 4 казахстанские боксерши:

48 кг: Алуа Балкибекова – Като Хикару (Япония)

54 кг: Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Тайланд),

57 кг: Карина Ибрагимова – Ирие Сеной (Япония)

81 кг: Гульсая Ержан – Савити (Индия).

Прямую трансляцию ЧА-2022 можно будет посмотреть на официальном канале турнира, которая начнется в 16:00 по времени Астаны.

Чуть ранее бронзовые медали ЧА-2022 завоевали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

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