Четыре казахстанки поспорят за "золото" ЧА-2022 по боксу
Таким образом, в решающих поединках за "золото" выйдут 4 казахстанские боксерши:
48 кг: Алуа Балкибекова – Като Хикару (Япония)
54 кг: Жайна Шекербекова – Джутамас Джитпонг (Тайланд),
57 кг: Карина Ибрагимова – Ирие Сеной (Япония)
81 кг: Гульсая Ержан – Савити (Индия).
Прямую трансляцию ЧА-2022 можно будет посмотреть на официальном канале турнира, которая начнется в 16:00 по времени Астаны.
Чуть ранее бронзовые медали ЧА-2022 завоевали Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
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