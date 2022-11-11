Крупный пожар на барахолке в Алматы сняли на видео

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Очевидцы опубликовали видео с места крупного пожара на барахолке Алматы. На кадрах огонь охватил несколько контейнеров, над ними черные клубы дыма, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: