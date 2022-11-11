Крупный пожар на барахолке в Алматы сняли на видео
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Очевидцы опубликовали видео с места крупного пожара на барахолке Алматы. На кадрах огонь охватил несколько контейнеров, над ними черные клубы дыма, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС, горит склад, на месте развернут оперативный штаб.
Также сказано, что создано 3 участка тушения пожара.
На место происшествия направлен пожарный автопоезд.
Сообщения о пожаре поступили 11 ноября в 10:56. Пожарные прибыли на место через 8 минут.
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