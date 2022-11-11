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11 ноября будет принята Стратегия Организации тюркских государств

11 ноября будет принята Стратегия Организации тюркских государств Фото: Zakon.kz
11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, сказал, что Казахстан вносит значительный вклад в дело укрепления и расширения дружеских и добрососедских отношений тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По словам Касым-Жомарта Токаева, ярким примером этого служит программный документ "Перспективы тюркского мира – 2040".

11 ноября с целью его реализации будет принята Стратегия Организации тюркских государств. Этот документ будет способствовать усилению взаимодействия и укреплению пояса стабильности, объединяющего наши государства.

"Поэтому есть все основания утверждать, что наше сотрудничество будет успешным. Активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, мы должны стать мощной и авторитетной силой". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему евразийского континента.

"Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам". Касым-Жомарт Токаев

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