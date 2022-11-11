Полиция подтвердила факт смертельного отравления близнецов в Костанайской области

В начале октября в Рудном скончались 6-летние братья-близнецы при неизвестных обстоятельствах. 11 ноября в полиции области дали комментарий по этому факту, сообщает Zakon.kz.

В региональном департаменте уточнили, что была проведена судебно-медицинская экспертиза.

Она, по данным правоохранителей, подтвердила факт отравления детей.

Также в рамках расследования назначена еще одна экспертиза. По ее результатам будут даны ответы на вопросы, поставленные следствием перед экспертом.

12 октября в рудненскую больницу поступили братья 2016 года рождения. Позднее их выписали по настоянию мамы. Спустя 12 часов дети скончались.

Позднее в ДП Костанайской области прокомментировали появившуюся в соцсетях информацию о том, что братья-близнецы могли отравиться наркотическими веществами. В пресс-службе ДП отметили, что распространяемая информация не подтверждена.