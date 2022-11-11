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Магомед Адиев назвал список игроков на матч с Узбекистаном и ОАЭ

Футбол Состав Казахстан Фото: kff.kz
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев огласил состав игроков на ближайшие товарищеские матчи с Узбекистаном и ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

Наставник сборной Казахстана пригласил на товарищеские матчи против Узбекистана и ОАЭ практически тот же состав, который играл в недавних матчах Лиги наций, за исключением Бауыржана Исламхана.

Вратари: Игорь Шацкий ("Шахтер"), Данил Устименко ("Кайрат") и Александр Заруцкий ("Астана").

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – "Тобол"), Абзал Бейсебеков, Михаил Габышев, Тимур Досмагамбетов (все – "Астана"), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко (оба – "Актобе"), Султанбек Астанов ("Кайрат") и Нуралы Алип ("Зенит").

Полузащитники: Рамазан Оразов, Максим Самородов (оба – "Актобе"), Асхат Тагыберген ("Тобол"), Аслан Дарабаев, Исламбек Куат (оба – "Астана"), Бактиер Зайнутдинов ("ЦСКА"), Эльхан Астанов ("Ордабасы") и Бауыржан Исламхан (без клуба).

Нападающие: Абат Аймбетов ("Астана"), Абылайхан Жумабек ("Тараз"), Айбар Жаксылыков ("Тобол") и Артур Шушеначев ("Кайрат").

Сначала сборная Казахстана сыграет 16 ноября в Ташкенте с Узбекистаном (19:00), затем 19 ноября в Абу-Даби встретится с командой ОАЭ (21:30), сообщили в пресс-службе КФФ.

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