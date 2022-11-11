Для жителей сел ЗКО, пострадавших от весеннего паводка, строят новые дома

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В апреле 2022 года в связи с резким потеплением и обильным таянием снега паводковая вода зашла в населенные пункты нескольких сел региона. Во время весеннего паводка было подтоплено около 130 жилых домов в двух районах ЗКО – Жанибекском и Каратобинском.

Часть жилья оказалась непригодной для проживания. За счет средств благотворительного фонда "Қазақстан халқына" начато строительство семи домов в селе Жаксыбай Жанибекского района и 23 жилых домов в селе Шалгын Каратобинского района. Заместитель руководителя Управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев уточнил, что в конце ноября строительство жилых домов для семей, пострадавших от весеннего паводка в селах Жаксыбай и Шалгын, будет завершено. Общая стоимость строительства семи домов составляет 195,2 миллиона тенге, 23 домов – 590,3 миллиона тенге. Фото: пресс-служба акимата ЗКО "Строительно-монтажные работы подрядчиками были начаты в мае и июне текущего года за счет собственных средств, договор между подрядчиками и управлением был заключен в сентябре этого года. Несмотря на то, что финансирование затянулось, подрядные организации продолжают строительство, не прекращая работ. В сентябре 2022 года подрядчику была произведена первая выплата за счет фонда "Қазақстан халқына". На сегодняшний день в селе Шалгын 17 домов из 23 полностью готовы. В два дома уже заехали семьи, в остальных объектах завершаются отделочные работы. В селе Жаксыбай до завершения строительства домов осталось совсем чуть-чуть. Почти 80% домов построены, остались внутренние работы. Отставание от графика производственных работ связано с неблагоприятными погодными условиями и дорогами. Стройматериалы перевозим на вездеходе в село Жаксыбай Жанибекского района". Нуркен Молдашев Также он отметил, что в селе Шалгын строится школа на 60 мест, где работы выполнены на четверть. Ориентировочно учебное заведение сдадут в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Стоимость объекта – 750 миллионов тенге. Фото: пресс-служба акимата ЗКО Читайте также Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении

Следите за новостями zakon.kz в: