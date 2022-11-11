Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Для жителей сел ЗКО, пострадавших от весеннего паводка, строят новые дома

Для жителей сел ЗКО, пострадавших от весеннего паводка, строят новые дома Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В апреле 2022 года в связи с резким потеплением и обильным таянием снега паводковая вода зашла в населенные пункты нескольких сел региона. Во время весеннего паводка было подтоплено около 130 жилых домов в двух районах ЗКО – Жанибекском и Каратобинском.

Часть жилья оказалась непригодной для проживания. За счет средств благотворительного фонда "Қазақстан халқына" начато строительство семи домов в селе Жаксыбай Жанибекского района и 23 жилых домов в селе Шалгын Каратобинского района.

Заместитель руководителя Управления строительства ЗКО Нуркен Молдашев уточнил, что в конце ноября строительство жилых домов для семей, пострадавших от весеннего паводка в селах Жаксыбай и Шалгын, будет завершено.

Общая стоимость строительства семи домов составляет 195,2 миллиона тенге, 23 домов – 590,3 миллиона тенге.

Для жителей сел ЗКО, пострадавших от весеннего паводка, строят новые дома

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"Строительно-монтажные работы подрядчиками были начаты в мае и июне текущего года за счет собственных средств, договор между подрядчиками и управлением был заключен в сентябре этого года. Несмотря на то, что финансирование затянулось, подрядные организации продолжают строительство, не прекращая работ. В сентябре 2022 года подрядчику была произведена первая выплата за счет фонда "Қазақстан халқына". На сегодняшний день в селе Шалгын 17 домов из 23 полностью готовы. В два дома уже заехали семьи, в остальных объектах завершаются отделочные работы. В селе Жаксыбай до завершения строительства домов осталось совсем чуть-чуть. Почти 80% домов построены, остались внутренние работы. Отставание от графика производственных работ связано с неблагоприятными погодными условиями и дорогами. Стройматериалы перевозим на вездеходе в село Жаксыбай Жанибекского района".Нуркен Молдашев

Также он отметил, что в селе Шалгын строится школа на 60 мест, где работы выполнены на четверть. Ориентировочно учебное заведение сдадут в эксплуатацию в мае-июне следующего года. Стоимость объекта – 750 миллионов тенге.

Для жителей сел ЗКО, пострадавших от весеннего паводка, строят новые дома

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Читайте также

Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
вакцина
Первоклассникам ввели не ту вакцину в Актобе: уволились медсестра и врач клиники
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления