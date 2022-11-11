Новости казахстанского киберспорта: Parimatch и Titan Gaming объявили о партнерстве

9 ноября киберспортивная команда Titan Gaming и мировая беттинг-компания Parimatch заключили соглашение о партнерстве. Что это значит для команды, чего стоит ожидать фанатам Titan Gaming и как это повлияет на казахстанский киберспорт – читайте в нашем материале.

Для всех казахстанцев, интересующихся киберспортом и, в частности, дисциплиной PUBG MOBILE, ребята из команды Titan Gaming уже успели стать знаковыми фигурами и собрать весьма многочисленную фанбазу. Являясь двукратными и действующими чемпионами Казахстана, за 4 месяца они сделали мощный рывок и заняли призовые места в таких престижных турнирах, как: PMPL AFRICA LEAGUE STAGE (1 место), PMLP AFRICA FINALS (2 место), IESF BALI ASIA QUALIFICATION (1 место), PMPL MEA CHAMPIONSHIP (4 место).

"Мы начинали играть PUBG MOBILE, когда она только появилась на мобильных устройствах. В нее просто нереально было не играть, понимаете? Эта игра была прорывом в мобильном мире. Она объединила многих людей, и я лично обрел множество друзей именно благодаря ей. Жанр королевской битвы покорил наши сердца. Со временем мы и сами не заметили, как наше увлечение перешло в полноценный киберспорт", – вспоминает 22-летний капитан команды Дамир AXZCER Омаров.

Для Parimatch, последнее время активно расширяющего свою базу кибер-партнеров, сотрудничество с Titan Gaming – не просто очередной формальный договор. За последние два месяца беттинг-компания уже заключила контракты с такими известными киберспортивными командами, как бразильские 00Nation и мировые Team Secret, так что подписание договора с казахстанскими чемпионами – это полноценная заявка на расширение географии киберспортивного присутствия.

"Мы давно следили за победным маршем ребят. То, как они себя показали на PMPL MEA, несмотря на высокий пинг, имело для нас решающее значение. Это мировой уровень игры, а мы – мировой бренд, поэтому и цели у нас глобальные. Начинать будем с совместного медиа-контента в социальных сетях, постепенно переходя к серьезным проектам, направленным на популяризацию киберспорта в Казахстане и, в частности, PUBG MOBILE", – поделился планами менеджер киберспортивного направления Parimatch Kazakhstan Сергей Минич.

До конца этого года перед Titan Gaming стоит несколько крупных целей – показать себя на PUBG MOBILE GLOBAL CHAMPIONSHIP с призовым фондом в $4 000 000 и на Чемпионате мира сборных от IESF. Оба чемпионата пройдут в LAN-формате.

"Мы выступаем под казахстанским флагом, сейчас наш состав на 100% представлен сильнейшими казахстанскими игроками, мы являемся двукратными чемпионами Казахстана и в этом году хотим в третий раз подтвердить этот титул. У нас есть все основания говорить о том, что Titan Gaming уже является флагманом в продвижении нашей страны на мировой киберспортивной арене, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В лице Parimatch мы нашли единомышленников и надежных партнеров, так что дальше – больше", – прокомментировал CEO Titan Gaming Александр Рыбачук.

Помимо организации турниров и разнообразных лайф-активностей, в планах у команды встретиться со своими болельщиками в Казахстане. Говорить о точной дате встречи еще рано, ведь впереди ребят ждет плотный турнирный график, так что пока остается пожелать им удачи и следить за анонсами в социальных сетях Titan Gaming (Instagram: @titangamingpm) и Parimatch (Instagram: @parimatch_kz).