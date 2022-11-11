Роберт Левандовски назвал основных фаворитов ЧМ-2022 по футболу

Форвард испанской "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски отметил главных претендентов на трофей будущего чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает Zakon.kz.

На церемонии вручения "Золотой бутсы" лучшему нападающему Европы по итогам сезона-2021/2022 Роберт Левандовски сказал, что видит в финале мирового первенства Бразилию или Аргентину, передает Marca.

ЧМ-2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. За выход из группы С польская сборная будет соперничать с командами Мексики (22 ноября), Саудовской Аравии (26 ноября) и Аргентины (1 декабря).

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