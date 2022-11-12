Смотрите титульный бой Адесаньи и Перейры в приложении и на сайте Olimpbet

Кто победит? Действующий чемпион или нокаутирующий его ранее соперник? Если ставка на фаворита не сыграет, Olimpbet вернет 25%.

Интрига турнира UFC 281 – бой за звание чемпиона в среднем весе. Обладатель титула новозеландский файтер Исраэль Адесанья должен наказать поливающего его в каждом интервью бразильского выскочку Алекса Перейру.

Бой состоится в воскресенье в 11 утра по времени Астаны, а посмотреть его можно в приложении и на сайте Olimpbet. Коэффициент на этот поединок неизменно держится в пользу Исраэля – П1 – 1.48, П2 – 2.75. Однако верят в победу фаворита не все, и на то есть основания.

Даже в традиционной дуэли взглядов некоторые зрители углядели мандраж Адесаньи. Мол, чемпион как-то несолидно раскачивался, пока Перейра стоял в стойке.

Считается, что Исраэлю есть из-за чего нервничать. Против него играет неудачный бэкраунд – два досадных поражения бразильцу по очкам и нокаутом на кикборсерском ринге в 2016 и в 2017 годах.

Но большой плюс Адесаньи – опыт и убедительная карьера в октагоне, где он целенаправленно уничтожал конкурентов. Исраэль в ММА много лет, а Перейра бьется в UFC всего год и титульный бой ему достался за неимением других соперников.

"Он не дрался с парнями из Топ-5 рейтинга, не дрался с настоящими борцами, – цитирует новозеландца MMA Fighting. – Когда я начинал свою карьеру в UFC, то я только в третьем или четвертом бою подрался с парнем из Топ-10 рейтинга, а затем уже выступал в главных боях и притянул к себе внимание. Я очень ценю весь свой проделанный путь, а он пусть порадуется этим хотя бы 15 минут".

Перейра при этом уверен, что нокаут Адесаньи в их последнем поединке до сих пор сидит в голове действующего чемпиона.

"Кого вы видите фаворитом? – вопрошает бразилец. – Парня, который после нашего боя продолжил заниматься кикбоксингом, или Исраэля, который убежал из кикбоксинга в ММА после поражения?"

А вдруг действительно у чемпиона что-то пойдет не так? Фанатам Адесаньи Olimpbet подстелил "соломки" – лучший букмекер Казахстана вернет 25%, если ставка от 2 тыс. тенге и выше на победу новозеландца не сыграет.

Что еще нельзя пропустить на UFC 281? Соглавный бой чемпионки в минимальном женском весе Карлы Эспарса и Чжан Вэйли (П1 – 3.94, П2 – 1.27). Не меньший интерес вызывает противостояние Дастина Порье и Майкла Чендлера (П1 – 1.48, П2 – 2.75). Вся линейка из 14 боев – здесь.

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