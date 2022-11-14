ЕНПФ: Контролируйте пенсионные накопления

Есть ли необходимость в отслеживании отчислений на своем индивидуальном пенсионном счете (ИПС), как часто это нужно делать и каким образом?

ЕНПФ рекомендует своим вкладчикам (получателям) постоянно отслеживать состояние своих пенсионных накоплений на ИПС, в том числе обращать внимание на своевременное поступление от работодателя 10% удержанных из вашей заработной платы обязательных пенсионных взносов на ваш ИПС в ЕНПФ.

К сожалению, бывают случаи, когда работодатель не исполняет или исполняет не в полном объеме свои обязательства. Поэтому будет не лишним систематически проверять состояние пенсионных накоплений на своем ИПС.

Получение выписки с ИПС – это законодательно закрепленное право вкладчиков (получателей), и получить ее можно следующими способами:

электронными:

- через электронную почту на адрес, представленный в ЕНПФ;

- через личный кабинет;

при личном обращении непосредственно в офис ЕНПФ;

через услуги почтовой связи.

Сегодня самым востребованным способом получения информации о пенсионных накоплениях является личный кабинет на сайте или в мобильном приложении БЖЗҚ/ЕНПФ. На 1 ноября 2022 года порядка 6,4 млн человек предпочли возможность получения выписки с индивидуального пенсионного счета в режиме 24/7 из любой точки мира.

Цифровизация пенсионных услуг является одним из важных направлений в деятельности фонда. К примеру, в 2014 году (период завершения передачи всех пенсионных активов в ЕНПФ) данный способ получения информации о накоплениях использовали чуть более 330 тыс. человек. Следовательно, на сегодня количество выросло почти в 20 раз.

На 1 ноября 2022 года у 3,2 млн вкладчиков и получателей способ информирования определен как при личном обращении в офисы ЕНПФ. Данная статистика пополняется за счет счетов, которые в ЕНПФ открываются автоматически, и при этом по ним по умолчанию определяется способ информирования "личное обращение". Изменить его можно в личном кабинете на сайте с использованием ЭЦП, либо посетив любое отделение ЕНПФ, или одно из 376 отделений АО "Казпочта", где можно заключить соглашение об изменении способа информирования.

Более 750 тыс. человек выбрали получение выписки с ИПС по электронной почте. Напомним, что при наличии данного способа информирования вкладчик (получатель) имеет возможность самостоятельно направлять выписку с ИПС на свой электронный адрес, зарегистрированный в базе ЕНПФ, неограниченное количество раз посредством электронного сервиса на сайте ЕНПФ.

Заветные конверты с выписками с ИПС все еще ждут порядка 1 млн человек. В 2014 году их количество составляло около 4 млн.

В то же время выбравшим информирование через почту напоминаем, что согласно действующему пенсионному законодательству вкладчики (получатели) обязаны сообщать в ЕНПФ обо всех изменениях, влияющих на выполнение ЕНПФ своих обязательств.

Поэтому ЕНПФ просит своевременно сообщать об изменениях:

электронного адреса, в случае выбора способа информирования по электронной почте;

почтового адреса, в случае выбора способа информирования посредством почтовой связи.

Если этого не сделать своевременно, например, конверт с выпиской с ИПС, направленный вам на старый адрес, вернется в ЕНПФ, фонд, согласно пенсионному законодательству, имеет право на следующий год выписку не отправлять.