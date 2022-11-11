В Алматы временно изменится схема движения нескольких маршрутов
Как отметили в Управлении городской мобильности Алматы, забег будет проходить с 04:00 до 13:00.
Сообщается об изменении маршрута №12 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Курмангазы – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – далее по схеме;
Также об изменении маршрута №16 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
и маршрутов №32 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – пр. Желтоксан – далее по схеме;
№37 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Богенбай батыра – ул. Масанчи – ул. Толе би – далее по схеме;
№59 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме;
№92 – в восточном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая;
№224 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;
№210 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;
№209 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;
№206 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№205 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№201 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;
№126 – в западном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – далее по схеме;
№119 – в западном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;
№112 – в западном направлении – ул. Кунаева – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№99 – в западном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;
№98 – в южном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;
ТП №5 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;
ТП №6 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;
ТП №9 – в южном направлении – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.
Отметим, движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега будет перекрыто частично. Для любителей спорта представлены две дистанции — 10 км и 5 км скандинавская ходьба.
В прошлый раз дороги в городе перекрывали из-за забега 25 сентября.