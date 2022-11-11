В Алматы временно изменится схема движения нескольких маршрутов

Как отметили в Управлении городской мобильности Алматы, забег будет проходить с 04:00 до 13:00.

Сообщается об изменении маршрута №12 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Курмангазы – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – далее по схеме;

Также об изменении маршрута №16 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

и маршрутов №32 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – пр. Желтоксан – далее по схеме;

№37 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Богенбай батыра – ул. Масанчи – ул. Толе би – далее по схеме;

№59 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме;

№92 – в восточном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая;

№224 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№210 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№209 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

№206 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№205 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№201 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

№126 – в западном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – далее по схеме;

№119 – в западном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

№112 – в западном направлении – ул. Кунаева – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№99 – в западном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

№98 – в южном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

ТП №5 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

ТП №6 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;