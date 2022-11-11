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В Алматы временно изменится схема движения нескольких маршрутов

В Алматы временно изменится схема движения нескольких маршрутов Фото: Zakon.kz
13 ноября в Алматы временно изменятся схемы движения 21 маршрута общественного транспорта из-за проведения городского забега City Run 2022, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Управлении городской мобильности Алматы, забег будет проходить с 04:00 до 13:00.

Сообщается об изменении маршрута №12 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Курмангазы – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Макатаева – пр. Абылай хана – далее по схеме;

  • Также об изменении маршрута №16 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • и маршрутов №32 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – пр. Желтоксан – далее по схеме;

  • №37 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №48 – в восточном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Калдаякова – ул. Толе би – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Богенбай батыра – ул. Масанчи – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №59 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме;

  • №92 – в восточном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – пр. Райымбека – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая;

  • №224 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

  • №210 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

  • №209 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – пр. Абая – пр. Назарбаева– ул. Толе би – далее по схеме;

  • №206 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева– ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №205 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №201 – в западном направлении – ул. Толе би – пр. Назарбаева – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – ул. Кунаева – ул. Толе би – далее по схеме;

  • №126 – в западном направлении – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Гоголя – далее по схеме;

  • №119 – в западном направлении – ул. Наурызбай батыра – ул. Гоголя – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

  • №112 – в западном направлении – ул. Кунаева – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Шевченко – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

  • №99 – в западном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Толе би – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – далее по схеме;

  • №98 – в южном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме;

  • ТП №5 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

  • ТП №6 – в южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Гоголя – ул. Ауэзова – ул. Сатпаева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – далее по схеме;

  • ТП №9 – в южном направлении – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме.

Отметим, движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега будет перекрыто частично. Для любителей спорта представлены две дистанции — 10 км и 5 км скандинавская ходьба.

В прошлый раз дороги в городе перекрывали из-за забега 25 сентября.

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