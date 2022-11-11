Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Маск предупредил о риске банкротства для Twitter

Маск, банкротство, Twitter Фото: pexels
Twitter продолжает сотрясать кризис после того, как компанию приобрел американский бизнесмен Илон Маск. В четверг, 11 ноября, ее ряды покинули сразу пять топ-менеджеров. Илон Маск заявил о существующем риске банкротства компании, сообщает Zakon.kz.

По данным Axios, среди покинувших Twitter в четверг – исполняющий обязанности отдела главы рекламы и старший директор Twitter по вопросам доверия и безопасности .

Федеральная торговая комиссия заявила, что следит за развитием событий "с глубокой озабоченностью".

С утра Маск в письме предупредил некоторых сотрудников Twitter, что банкротство Twitter "не исключено".

"Без значительного дохода от подписки есть большая вероятность, что Twitter не переживет предстоящий экономический спад". Илон Маск

Как сообщалось 9 ноября, Илон Маск рассматривает возможность сделать социальную сеть Twitter платной. К примеру, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.

10 ноября новый владелец высказал идею перевода денежных средств через Twitter. Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту позволит осуществлять денежные переводы.

Читайте также

Студентка устроила скандал в алматинском университете

Илон Маск высказал идею перевода денег через Twitter

Meta уволит 11 тысяч сотрудников из-за падения доходов

Павел Покровский
Маск Илон
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
Крупный пожар на барахолке Алматы сняли на видео
Крупный пожар на барахолке в Алматы сняли на видео
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления