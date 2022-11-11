Маск предупредил о риске банкротства для Twitter

Twitter продолжает сотрясать кризис после того, как компанию приобрел американский бизнесмен Илон Маск. В четверг, 11 ноября, ее ряды покинули сразу пять топ-менеджеров. Илон Маск заявил о существующем риске банкротства компании, сообщает Zakon.kz.

По данным Axios, среди покинувших Twitter в четверг – исполняющий обязанности отдела главы рекламы и старший директор Twitter по вопросам доверия и безопасности .

Федеральная торговая комиссия заявила, что следит за развитием событий "с глубокой озабоченностью".

С утра Маск в письме предупредил некоторых сотрудников Twitter, что банкротство Twitter "не исключено".

"Без значительного дохода от подписки есть большая вероятность, что Twitter не переживет предстоящий экономический спад". Илон Маск

Как сообщалось 9 ноября, Илон Маск рассматривает возможность сделать социальную сеть Twitter платной. К примеру, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.

10 ноября новый владелец высказал идею перевода денежных средств через Twitter. Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту позволит осуществлять денежные переводы.