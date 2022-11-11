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Руслан Желдибай объяснил высказывание Токаева о территориальной целостности

Пресс-секретарь президента объяснил слова Касым-Жомарта Токаева о территориальной целостности. Фото: akorda.kz
11 ноября пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева на странице в Facebook прокомментировал высказывание президента о территориальной целостности государств на саммите Организации тюркских государств, сообщает Zakon.kz.

По словам Руслана Желдибая, от СМИ поступают вопросы относительно сделанного на саммите Организации тюркских государств в Самарканде заявления президента о поддержке территориальной целостности всех государств и соблюдении Устава ООН.

Он отмечает, что данное заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя в Организации тюркских государств.

"Казахстан, как неоднократно говорил наш президент, последовательно придерживается Устава ООН и ключевых принципов международного права".Руслан Желдибай

Выступая на саммите, Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств.

"Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу, заключил он.

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