Стереотипы и стеклянный потолок: как в Казахстане решается вопрос гендерного равенства

Гендерное равенство – одно из важнейших прав человека и играет ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной реализации человеческого потенциала. Доказано, что вовлечение женщин в жизнь общества обеспечивает рост продуктивности и экономический рост.

О том, какова ситуация в Казахстане, рассказала Zakon.kz политолог, эксперт-демограф, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Найла Мухтарова.

– Найла Алтаевна, что сделано за годы независимости Казахстана в реализации гендерной политики?

– Следует отметить, что за годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в реализации гендерной политики. В первую очередь Конституция Республики Казахстан гарантирует равенство прав и свобод всех граждан и запрещает дискриминацию по признаку пола.

За годы независимости приняты два важных закона, а именно закон "О государственных гарантиях равных прав и возможностей мужчин и женщин" и закон "О профилактике бытового насилия".

Кроме того, страной ратифицированы основополагающие международные акты – Пекинская платформа действий по улучшению положения женщин, Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о гражданстве замужней женщины, Конвенция МОТ о равном вознаграждении труда мужчин и женщин за труд равной ценности.

Даже в период пандемии коронавируса эта работа не останавливалась. Так, в 2021 году Казахстан присоединился к двум Коалициям действий Глобального форума "Поколение равенства", взяв таким образом на себя обязательства по борьбе с гендерным насилием и обеспечению экономической справедливости и прав.

В последующем это привело к отмене списка запрещенных профессий для женщин. То есть у нас в Казахстане два года назад, до 2020 года, существовал список занятий и профессий, запрещенных для женщин, и они не могли работать на определенных профессиях по закону. Но Министерство труда и социальной защиты населения полностью убрало этот пункт, и соответствующее постановление Правительства утратило свою силу.

Активно работает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, которая занимается укреплением нравственно-семейных ценностей, защиты прав и законных интересов детей, расширением прав и возможностей женщин.

Отмечу, что наша страна – одна из первых стран в Центральной Азии, которая создала такой орган. На местах работают региональные представительства комиссии.

В итоге все эти меры позволили Казахстану занять лидирующие позиции по прогрессу в области гендерного равенства среди стран Центральной Азии. Сегодня Казахстан занимает 65-е место в Глобальном индексе гендерного разрыва среди 146 стран.

– Тем не менее в стране сохраняется устойчивый гендерный дисбаланс. Это отчетливо видно по кабинету министров. Не является ли это показателем наличия гендерного неравенства в стране?

– В Кабмине сейчас две женщины – министр труда и социальной защиты населения и министр здравоохранения. Но, тем не менее, да, я считаю, что абсолютно недостаточно женщины представлены на уровне принятия решений. Мы знаем, что женщины составляют половину населения, они экономически активны, мы знаем, что женщины чаще сталкиваются с социальными проблемами, и они могут подсказать более эффективное решение.

Мы знаем, что есть исследования, которые говорят, что женщины менее подвержены коррупционным рискам. Но, тем не менее, мы можем утверждать, что женщин у нас на политическом уровне недостаточно.

В Казахстане ежегодно просчитывается индекс гендерного равенства, и по данному показателю наша страна улучшает свои позиции каждый год. Особенно по такому показателю, как "Доступ к образованию", мы в лидерах среди других стран. Однако, например, по показателю "Участие женщин в политике" наша страна стоит на 103-м месте из более чем 150 стран мира. То есть у Казахстана не самые высокие показатели по данному индикатору, поэтому у нас есть над чем работать по этому направлению.

Государство со своей стороны предпринимает ряд мер. Например, в 2020 году была утверждена 30% комбинированная квота только в парламенте для женщин, молодежи, и вот недавно туда включили людей с ограниченными возможностями.

Но надо смотреть правде в глаза – этого недостаточно, необходимо усиливать данную квоту, возможно, разделить на конкретные группы – отдельно для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями.

Другое дело, что в обществе идут споры о том, насколько нужна данная квота. Некоторые говорят, что она противоречит принципам меритократии. Но так как в Казахстане преобладает более традиционный уклад жизни, традиционные взгляды среди населения, и много стереотипов по гендерному продвижению, развитию, пока я считаю, что наше общество не готово к тому, чтобы женщины сами выходили во власть и работали. Поэтому на сегодня нам необходима такая поддержка со стороны государства, что оно и делает.

– Сколько женщин трудоспособного возраста проживает в Казахстане? Сколько из них работают и в каких сферах?

– Казахстан поддерживает устойчивый уровень занятости женщин и не уступает в этом отношении многим странам. На сегодня в стране женщины активно участвуют в экономической жизни страны наравне с мужчинами. Так, 45,5% общей рабочей силы в нашей стране составляют женщины, из них 48,1% составляют женщины от всего занятого населения, и 48,9% – женщины среди наемных работников, то есть практически половина рабочих, наемных работников, занятого населения – женщины.

И если рассматривать гендерную репрезентативность на рынке труда, то женщины в принципе составляют костяк квалифицированных специалистов. По сравнению с мужчинами мы можем сказать, что у женщин квалификация преобладает на рынке труда.

Но у нас в обществе есть такие негласные понятия, как "женская работа" и "мужская работа". И это четко прослеживается в статистике. То есть мы видим, что есть конкретные отрасли, где в основном работают женщины, – это образование, здравоохранение, социальная сфера, искусство, торговля, культура и так далее. А мужчины в основном заняты в строительной сфере, промышленности, сельском хозяйстве и так далее.

– Каков тогда реальный уровень женской безработицы в стране?

– В Казахстане общая численность безработных составляет более 450 тыс. человек, общий показатель безработицы, то есть уровень безработицы – 4,9%. Если говорить про женскую безработицу, то этот показатель на начало этого года составил 5,4%. Таким образом, мы можем сказать, что среди безработного населения доля женщин преобладает.

Это проблема, решением которой сейчас активно занимается государство, в том числе в рамках программ занятости, развития предпринимательства.

– С чем это может быть связано?

– Это связно с тем, что у нас более традиционный уклад жизни в обществе, когда женщины больше занимаются хранением домашнего очага, воспитанием детей, и поэтому они, возможно, предпочитают больше сидеть дома, не работают, тогда как мужчины в это время активно работают на рынке труда.

– Одним из показателей справедливой гендерной политики является то, насколько женщины в стране могут занимать руководящие должности. В этой связи вопрос: сколько женщин в Казахстане занимают руководящие должности? И в каких сферах?

– В Казахстане есть такая статистика. Самое большое количество женщин-руководителей отмечается в сфере образования – показатель составляет 65%. Это колоссальная цифра, так как в этой сфере в основном и работают женщины.

Далее следуют социальные услуги и здравоохранение – этот сектор занимает второе место по числу женщин-руководителей – показатель составляет 48%.

Часто женщин-руководителей можно встретить в сфере страхования, операций с недвижимостью, искусстве, развлечений – там их число составляет уже менее 40%. Достаточно репрезентативные цифры. И если сравнивать, например, с сельским хозяйством, то там 85% руководителей – это мужчины и всего 15% руководителей – женщины. Такие данные позволяют нам понять, где в основном заняты мужчины, а где предпочитают работать женщины.

– Имеются ли, по Вашему мнению, преграды, в том числе негласные, для занятия женщинами руководящих постов в госорганах страны?

– Если смотреть законодательно, то в Казахстане абсолютно никаких преград для того, чтобы женщина делала карьеру, нет. Наоборот, мы видим, что разрабатываются новые концепции, ратифицируются международные конвенции именно по повышению роли женщин в обществе. То есть у нас вся работа проводится со стороны государства, госорганов. Но нужно как-то надломить эту ситуацию в обществе, общество должно принимать меры, и общественные деятели тоже должны в этом участвовать для того, чтобы статус женщины в обществе поднять.

Ведь все мы понимаем, что у нас в обществе переплетаются и пересекаются разные взгляды. И если в основном среди молодежи преобладают либеральные, прозападные взгляды, когда женщины хотят строить карьеру, расти как личность, то среди взрослого населения преобладают традиционные взгляды, когда от женщин ждут того, что она будет хранительницей очага, рожать и воспитывать детей, заботиться о муже и детях и так далее. И когда женщина строит карьеру, это в основном воспринимается на сегодня в нашей стране негативно. Это является таким негласным препятствием для женщины на пути к построению ее дальнейшей карьеры.

Мы также знаем, что есть такое понятие, как «стеклянный потолок», когда женщина среднего руководящего звена никак не может пробить свой потолок и занять вышестоящую должность. Это в основном также не зависит от нее. Это результат тех гендерных стереотипов, которые преобладают не только среди мужчин, но и среди женщин. И они могут препятствовать в улучшении карьерных позиций женщин.

Эти все препятствия негласные, конечно же, и они мешают женщинам строить карьеру. Хотя традиционно мы знаем, что у казахов женщины всегда имели высокий статус. Но на сегодня для улучшения ситуации не хватает воспитательных, пропагандистских мер и проработки в обществе. Нужна работа с общественным сознанием, потому что в квалификации женщины, как уже было сказано, ничуть не уступают, даже преобладают над мужчинами на нашем рынке труда.

– Какова активность женщин в малом и среднем бизнесе (МСБ) за последние годы?

– Доля женщин в ВВП на сегодня составляет 40% – это большая цифра. На сегодня в Казахстане более 625 тыс. женщин-предпринимателей. В частности, количество действующих ИП, где женщины-руководители в возрасте до 29 лет, у нас очень сильно выросло за последние годы и составляет на сегодня почти 90 тыс.

Молодые предприниматели очень активно работают – их количество выросло за последние годы почти на 40%. То есть мы можем сказать, что женщины активны и в предпринимательстве, и они создают много рабочих мест, наравне с мужчинами участвуют в экономике и вносят свой вклад в развитие страны.

Традиционно женщины развивают бизнес в сфере образования, здравоохранения и торговли.

Динамично развивается сеть неправительственных женских организаций. На сегодняшний день действует около 300 неправительственных организаций. 32,4% руководящих позиций в профсоюзах и НПО занимают женщины.

Между тем, несмотря на предпринимаемые государством меры в сфере обеспечения гендерного равенства, реализация гендерной политики в стране наталкивается на ряд сдерживающих факторов. В частности, свою актуальность сохраняет вопрос разрыва в оплате мужского и женского труда. Например, в 2018 году заработная плата женщин составляла 65,8% от уровня оплаты труда мужчин. Это огромная проблема не только в Казахстане, но и во всем мире. И ее решением нужно заниматься властям совместно с работодателями.

Не менее важным является решение проблемы большей вовлеченности женщин в неоплачиваемый домашний и репродуктивный труд. Так, если среднесуточные затраты женщин на домашний труд в 2018 году составляли 17,7 часа, то у мужчин этот показатель составлял всего 5,9 часа.

И, как я говорила выше, необходимо принимать меры в части расширения участия женщин на уровне принятия решений.