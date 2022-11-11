В Жамбылской области обсудили причины противоправного поведения подростков

В структуре населения Жамбылской области 255 тысяч жителей, или более 20%, составляет молодежь. В пятистах колледжах и школах области обучается свыше 270 тысяч несовершеннолетних.

Вместе с тем в структуре общей преступности 40% – это молодежь от 14 до 29 лет, почти 60% из общего числа преступлений – кражи, преимущественно сотовых телефонов.

Причины такой аномальной статистики стали предметом изучения Консультативного совета при прокуратуре области, к работе которого привлечены эксперты и специалисты.

Работа Совета выстроена по двум основным направлениям: по первому определены меры по пресечению отдельных видов правонарушений и адресной работе с детьми состоящими на учетах. Данное направление находится в фокусе правоохранительного блока.

По второму направлению реализуется работа по повышению правовой культуры, комплексу образовательных и воспитательных мер, которым занимаются уполномоченные органы.

Оценивая текущую ситуацию, прокурор области Абдиров Нургалым отметил необходимость задействования всех механизмов госаппарата и НПО, которые будут способствовать конечному результату, – это предупреждение противоправного поведения.

Секретарем областного маслихата Сарыбековым внесен ряд предложений по усилению воспитания сельской и незанятой молодежи.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Членами Совета одобрены новые методические материалы в организации занятий по правовому обучению учащихся 7 и 8 классов школ, которые все чаще попадают в орбиту правонарушений.

С привлечением специалистов на основе практических материалов презентовано методическое пособие по профилактике аутодеструктивного поведения и суицидальной превенции.

Специалистами предложено пересмотреть подходы в работе психологов в учебных заведениях, обеспечении условий индивидуальной работы с учащимися.

Для обозрения участников представлена серия видеороликов по смоделированным сценариям преступного поведения подростков и ответственности по отдельным составам правонарушений, которые будут широко распространены через социальные сети.

Все эти меры целенаправленно позволят исправить ситуацию и повысить правовую культуру подрастающего поколения.