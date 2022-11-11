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Законодательство РК

Как изменится налогообложение дивидендов с 2023 года

выплата по дивидендам изменится с 2023 года. Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов рассказали об изменениях в налоговом законодательстве по налогообложению дивидендов, которые вступят в силу с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

В Комитете рассказали, что изменения в части налогообложения дивидентов предусмотрены в законе от 11 июля 2022 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс).

Так, для юридических лиц исключена действующая корректировка совокупного годового дохода (СГД) по КПН в части дивидендов.

Как пояснили в КГД, в случае выплаты дивидендов юридическим лицом, производящим уменьшение исчисленного корпоративного подоходного налога на 100% по деятельности, по которой предусмотрено такое уменьшение (подпункт 2 пункта 2 статьи 241 Налогового кодекса).

Кроме того:

  • не исключаются из СГД дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (КАСЕ, МФЦА) и облагаются у источника выплаты;

  • исключаются из СГД дивиденды по ценным бумагам, размещенным на биржах КАСЕ, МФЦА, если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются правительством).

Для физических лиц:

  • применяется корректировка по ИПН по доходам в виде дивидендов, полученным по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж (КАСЕ, МФЦА), если за налоговый период осуществлялись активные торги на бирже (критерии определяются правительством);

  • обложение ИПН у источника выплаты по единой ставке 10%, исключена ставка 5% для доходов в виде дивидендов;

  • изменены условия корректировки дохода в виде дивидендов. Предусмотрена корректировка по дивидендам, полученным от юридического лица-резидента за календарный год в пределах 30 000 МРП (103 500 000 тенге).

По информации КГД, исключены условия, предусматривающие владение акциями или долями участия более трех лет, дивиденды выплачивает не недропользователь, доля недропользователя в лице, выплачивающем дивиденды, не более 50%.

По дивидендам нерезидентов:

  • исключены льготы в части полного освобождения дивидендов нерезидентов (юрлиц и физлиц) от налогообложения с установлением ставки 10% при выполнении условий установленных Налоговым кодексом (пункты 4 и 5 статьи 646);

  • сохранены льготы по дивидендам нерезидентов по ценным бумагам, находящимся на день реализации в официальных списках фондовой биржи (KASE, МФЦА). Данные льготы будут применяться только при ведении регулярных торгов (критерии определяются правительством РК).

Все эти изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов Казахстан
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