Китайские инвесторы заявляют о рейдерском захвате их имущества

Китайские бизнесмены обратились к президенту Казахстана и представителям СМИ за помощью. На проведенной зарубежными инвесторами пресс-конференции учредители предприятия – металлургического комбината в Шымкенте – заявили о рейдерском захвате их имущества, сообщает Zakon.kz.

История с проблемным металлургическим комбинатом началась еще в 2016 году, когда китайские инвесторы договорились с казахстанскими предпринимателями о строительстве металлургического завода на территории Шымкента.

Завод должен был появиться в специальной экономической зоне "Онтустик" на территории бывшего фосфорного завода. И поскольку Шымкент не может похвастаться железорудными месторождениями, то и основным источником сырья должен был стать вторчермет. Из металлолома планировалось выпускать до 300 тысяч тонн арматуры и катанки.

Казахская сторона пригласила деловых китайцев участвовать в производстве в качестве инвесторов.

"Мы вложили средства, примерно 50 млн долларов, построили завод и запустили предприятие. При этом соучредитель Амирбекова А.А. больших вложений в завод не сделала. В ее обязанность входило представительство от имени завода "Sin Yuan Steel" в государственных и негосударственных органах Казахстана. Завод строили три года – с 2016-го. Примерный оборот предприятия в месяц должен достигать 2 млрд тенге. Долей в уставном капитале ТОО в размере 87% владеет китайская сторона", – рассказал на пресс-конференции китайский партнер и учредитель Кэ Цзяндун.

Деньги решают все

После того как завод начал работать и стал приносить доходы, между учредителями начались конфликты. Корреспондент Zakon.kz выяснил, что казахстанская сторона в лице Амирбековой А.А. обратилась с жалобой в прокуратуру. После чего уже прокуратура передала собранные документы в налоговый орган, который подал иск в суд.

"На основании заявления одного из учредителей предприятия Налоговым управлением по Енбекшинскому району было подано исковое заявление в суд в отношении товарищества и китайского учредителя касательно произведенной сделки, продажи уставного капитала. Истец просил признать сделку недействительной. Если исковое заявление будет удовлетворено, то учредители Кэ Цзяндун и Кэ Сююн по решению суда не будут являться учредителями данного товарищества", – пояснил суть искового заявления представитель китайской стороны, юрисконсультант предприятия Руслан Якубов.

По его словам, проблема заключается в том, что граждане КНР при вхождении в состав учредителей должны были иметь визу бизнес-мигрантов С – 5. В процессе конфликта выяснилось, что у китайской стороны ее не было. Между тем Закон РК "О миграции населения" предусматривает запрет на участие и вхождение иностранного лица в коммерческие структуры, не получив соответствующей визы. И если это носит неустранимый характер, то данную регистрацию могут признать недействительной. Следовательно, китайская сторона может "пролететь" мимо руководства металлургическим комбинатом, несмотря на вложенные деньги и долю в производстве.

"Налоговый орган подает исковое заявление спустя более 4 лет с момента регистрации товарищества. То есть сначала китайская сторона вошла в товарищество, купила оборудование, запустила завод и внесла денежные средства – завод работает, приносит прибыль, и теперь подается заявление. Нюанс заключается в том, что организация прошла перерегистрацию в юстиции, и на это контролирующие органы, а это статистическое управление, налоговая и другие госструктуры, должны были обратить внимание на отсутствие бизнес-визы С – 5. Ведь для всех существует единая база "Правительства для граждан". С момента перерегистрации "Правительство для граждан" уже знало о внесенных изменениях в состав учредителей, и налоговый орган мог подать заявление с момента регистрации, не дожидаясь запуска предприятия в эксплуатацию", – говорит Руслан Якубов.

Китайские инвесторы утверждают, что не знали всех юридических тонкостей казахстанского законодательства. Их представитель говорит, что китайские инвесторы обращались в "Правительство для граждан", где был предоставлен перечень необходимых документов для перерегистрации ТОО, который и был собран. Но в списке, по утверждению юриста Руслана Якубова, не было указания на обязательность наличия бизнес-визы С – 5.

"Сейчас мы констатируем, что недостатки в подготовке документов произошли не по нашей вине. Уполномоченный орган "Правительство для граждан" зарегистрировало предприятие, хотя в тот момент уже действовал Закон РК "О миграции…". Претензий со стороны госорганов не было. И по идее, если бы не было каких-то документов, они должны были им (китайским инвесторам. – Прим.) отказать в регистрации. И еще одна деталь: когда мы входили в состав учредителей товариществ, мы полностью доверили оформление документов казахстанской стороне", – говорит Руслан Якубов.

Как сказал представитель китайской стороны, сейчас бизнесмены желают устранить замечания, так как хотят работать и развивать производство, но это занимает время – необходимо ехать в Китай для оформления бизнес-визы, а там сейчас карантин. За время пребывания там они опасаются потерять свою долю завода.

Для разрешения конфликта неоднократно организовывали встречи между сторонами, но, по словам представителя китайской стороны, партнером были предложены условия, по которым он вместо имеющейся 13% доли в предприятии завладел бы более 50%.

Сейчас китайские инвесторы не имеют допуска на предприятие, которое бездействует с начала 2022 года. Китайской стороной было инициировано уголовное производство по факту рейдерского захвата. Также было распространено и видеообращение, где говорилось о том, что казахстанская сторона незаконно завладела заводом, имуществом.

Прокуратура в мае – июне 2022 года обратилась в КНБ. В то же время расследовались факты подделки документов. КНБ доказал наличие нарушений, но в связи с амнистией дело было прекращено. Но это не устроило китайскую сторону.

"Мы вновь подали на возобновление уголовного производства", – заявил адвокат Бахыт Шайдозов.

Позиции казахстанской стороны

Для того чтобы прояснить ситуацию, корреспондент Zakon.kz связался с представителями казахстанской стороны, которых не было на пресс-конференции.

Юрист Алдыкуль Амирбековой заявил, что в ее действиях незаконных деяний нет, и в настоящее время спорный вопрос рассматривается в Специализированном экономическом суде Шымкента.

"То, что китайцы являются учредителями, – это уже спорный вопрос, и по иску налоговой дело рассматривается в суде", – ответил юрист на вопрос корреспондента Zakon.kz.

По его словам, когда предприятие оформлялось, она также не знала, что у китайской стороны нет всех необходимых документов.

"Она не знала, что есть такое требование по визе С – 5, что необходимо быть бизнес-мигрантами для ведения дел. А когда налоговая подняла документы и выяснилось, что у китайской стороны нет такой визы, они без этих документов не являются инвесторами, то обратилась с соответствующим заявлением в госорганы", – пояснил представитель Алдыкуль Амирбековой.

Сергей Павленко