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Курсы валют на 12-13 ноября

Курсы валют на 12-13 ноября Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 461,95 тенге, снизившись сразу на 6,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,64 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,77 тенге (+0,20).

Средневзвешенный курс евро составил 473 тенге (+16,75).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 7,22-7,42 тенге.

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