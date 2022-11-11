Курсы валют на 12-13 ноября

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 461,95 тенге, снизившись сразу на 6,78 тенге, сообщает Zakon.kz.

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