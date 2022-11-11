Курсы валют на 12-13 ноября
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 461,95 тенге, снизившись сразу на 6,78 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,64 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня поднялся до 64,77 тенге (+0,20).
Средневзвешенный курс евро составил 473 тенге (+16,75).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-468 тенге, евро – по 469-476 тенге, российские рубли – по 7,22-7,42 тенге.
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