Карина Ибрагимова стала победителем ЧА-2022 по боксу
Карина Ибрагимова стала чемпионкой Азии в весовой категории до 57 килограммов, переиграв в упорном поединку представительницу Японии Ирие Сену. Преимущество в каждом из раундов попеременно менялось в сторону каждой из спортсменок. Но все же, в итоге разница судейских баллов была благосклонна к казахстанке, которая и стала победительницей турнира.
До этого, "золотом" ЧА-2022 отметились Алуа Балкибекова (до 48) и Жайна Шекербекова (до 54).
Чуть позже еще одну медаль для Казахстана может заработать Гульсая Ержан (до 81), которая будет драться с представителем Индии - Савити.
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