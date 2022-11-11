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Карина Ибрагимова стала победителем ЧА-2022 по боксу

Бокс ЧА Чемпион Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Казахстанские девушки-боксерши продолжают свое победное шествие на Чемпионате Азии в Аммане (Иордания). Третья по счету финалистка от Казахстана Карина Ибрагимова выиграла золотую медаль этого турнира, сообщает Zakon.kz.

Карина Ибрагимова стала чемпионкой Азии в весовой категории до 57 килограммов, переиграв в упорном поединку представительницу Японии Ирие Сену. Преимущество в каждом из раундов попеременно менялось в сторону каждой из спортсменок. Но все же, в итоге разница судейских баллов была благосклонна к казахстанке, которая и стала победительницей турнира.

До этого, "золотом" ЧА-2022 отметились Алуа Балкибекова (до 48) и Жайна Шекербекова (до 54).

Чуть позже еще одну медаль для Казахстана может заработать Гульсая Ержан (до 81), которая будет драться с представителем Индии - Савити.

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