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Эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy

Эксперт дал прогноз на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy Фото: Parimatch
В выходные две хоккейные столицы, Астана и Караганда, примут матчи регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие встречи.

"Номад" – "Горняк"

В рамках текущего сезона команды уже встречались лицом к лицу на льду города Рудный. В первом матче после упорной борьбы "Горняку" удалось одержать победу, завершив игру со счетом 4:3. Однако во второй встрече удача отвернулась от хозяев льда: "Номад" разгромил их в основное время. Исход матча оказался 1:4.

Для "Горняка", дважды уступившего андердогу турнирной таблицы, "Алматы", безусловно, будет непросто играть против "Номада". Столичный клуб ворвался в четверку сильнейших и не намерен сдавать позиции.

Эксперт считает, что и в этот раз команды поделят между собой равное количество очков.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Номад" – 1.50, Ничья – 5.20, "Горняк" – 4.20

"Сарыарка" – "Иртыш"

Карагандинские болельщики снова смогут насладиться матчами любимого клуба. "Сарыарка" с новыми силами идет в бой и, однозначно, постарается продолжить новую победную серию. "Орлы" придерживаются своего хоккея, имеют свой фирменный стиль и лучшую подготовку в Лиге, что помогает им надолго закрепиться на первом месте.

Последняя встреча команд проходила в рамках полуфинала Кубка Казахстана. Тогда павлодарский "Иртыш" показал всем, что имеет грандиозные планы на основной сезон. Они уступили "Сарыарке", но стали единственной командой кубка, забросившей самое большое количество шайб в ворота карагандинцев.

Константин Пушкарев уверен, что у павлодарского "Иртыша" шансов на победу немного, но он точно постарается навязать борьбу.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Сарыарка" – 1.06, Ничья – 11.50, "Иртыш" – 15.00

Смотри видео и заряжайся на атмосферу чемпионства вместе с ХК "Сарыарка" и Parimatch.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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