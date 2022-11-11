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В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана

В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана Фото: Нацбанк
15 ноября 2022 года в городе Алматы состоится юбилейный X Конгресс финансистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Конгресс финансистов – диалоговая площадка, на которой представители государственных органов и финансовых организаций обсуждают наиболее важные вопросы макроэкономической политики и финансового сектора.

В этом году участниками будут рассмотрены такие темы, как системные подходы в кредитовании экономики, взаимодействие финансового и реального сектора, развитие рынка страхования, вопросы цифрового подхода к финансовой доступности, а также новые инвестиционные возможности на фондовом рынке. Кроме того, в рамках конгресса состоится презентация проекта "Цифровой тенге".

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