В Алматы пройдет Х Конгресс финансистов Казахстана

15 ноября 2022 года в городе Алматы состоится юбилейный X Конгресс финансистов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие организовано Ассоциацией финансистов Казахстана при поддержке Национального Банка Казахстана и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Конгресс финансистов – диалоговая площадка, на которой представители государственных органов и финансовых организаций обсуждают наиболее важные вопросы макроэкономической политики и финансового сектора.

В этом году участниками будут рассмотрены такие темы, как системные подходы в кредитовании экономики, взаимодействие финансового и реального сектора, развитие рынка страхования, вопросы цифрового подхода к финансовой доступности, а также новые инвестиционные возможности на фондовом рынке. Кроме того, в рамках конгресса состоится презентация проекта "Цифровой тенге".