КАМАЗ повредил тепломагистраль в Астане
Фото: Zakon.kz
Водитель КАМАЗа перевозил конструкцию башенного крана и задел наружную магистральную трассу теплоснабжения в Астане, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел в районе Сарыарка, возле улицы Дукенулы, 30, передает пресс-служба акимата города.
Трубопровод оказался прорван, сейчас оперативно-выездные бригады АО "Астана-Теплотранзит" занимаются локализацией поврежденного участка.
На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попал ряд адмобъектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва – 5-8 часов.
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