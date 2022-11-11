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КАМАЗ повредил тепломагистраль в Астане

повредил тепломагистраль в Астане Фото: Zakon.kz
Водитель КАМАЗа перевозил конструкцию башенного крана и задел наружную магистральную трассу теплоснабжения в Астане, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в районе Сарыарка, возле улицы Дукенулы, 30, передает пресс-служба акимата города.

Трубопровод оказался прорван, сейчас оперативно-выездные бригады АО "Астана-Теплотранзит" занимаются локализацией поврежденного участка.

На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попал ряд адмобъектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва – 5-8 часов.

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