В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В северной половине Карагандинской области ожидается метель, на дорогах – гололедица. Ночью на юго-востоке области – туман.
В Караганде ожидается ветер. На дорогах – гололедица.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. На севере, западе, юге области – метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске – дождь, снег, гололед, метель, ветер.
Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
В Шымкенте и Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.
На севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.
Днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, западе, востоке области – метель, гололед, ветер.
Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области – сильные, метель, гололед.
Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, ветер.
В Уральске днем ожидаются гололед, ветер.
На западе, востоке, юге Атырауской области и Атырау ожидается туман.