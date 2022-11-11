Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение Фото: pixnio
В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В северной половине Карагандинской области ожидается метель, на дорогах – гололедица. Ночью на юго-востоке области – туман.

В Караганде ожидается ветер. На дорогах – гололедица.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. На севере, западе, юге области – метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске – дождь, снег, гололед, метель, ветер.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.

На севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, западе, востоке области – метель, гололед, ветер.

Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области – сильные, метель, гололед.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, ветер.

В Уральске днем ожидаются гололед, ветер.

На западе, востоке, юге Атырауской области и Атырау ожидается туман.

Читайте также

Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в одном из микрорайонов Актобе

Активное участие в выборах – признак сильной нации, считает общественный деятель

В Жамбылской области обсудили причины противоправного поведения подростков

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления