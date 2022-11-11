В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 12 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В северной половине Карагандинской области ожидается метель, на дорогах – гололедица. Ночью на юго-востоке области – туман.

В Караганде ожидается ветер. На дорогах – гололедица.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются дождь и снег. На севере, западе, юге области – метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Петропавловске – дождь, снег, гололед, метель, ветер.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

В Шымкенте и Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.

На севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На севере, западе, востоке области – метель, гололед, ветер.

Днем на большей части Актюбинской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере области – сильные, метель, гололед.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, ветер.

В Уральске днем ожидаются гололед, ветер.

На западе, востоке, юге Атырауской области и Атырау ожидается туман.