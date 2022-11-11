В Астане прошел республиканский фестиваль военно-патриотической песни "Жас сарбаз"

Более 150 воспитанников детско-юношеского движения "Жас сарбаз" из всех регионов Казахстана боролись за право стать лучшими в номинациях "Вокал", "Фольклор" и "Вокально-инструментальный ансамбль", сообщает Zakon.kz.

Перед жюри стояла непростая задача. На их суд было представлено более 50 номеров. Участников фестиваля оценивали по вокальным данным, исполнительскому мастерству, артистизму и эстетике выступления.

"Фестиваль "Жас сарбаз" пользуется огромной любовью среди молодежи. Музыка укрепляет боевой дух воинов, снимает усталость в повседневной деятельности, а в бою заряжает воинов энергией победы. А где победа, там и песня". Замминистра обороны генерал-лейтенант Султан Камалетдинов

Фото: пресс-служба МО РК

Первое место в номинации "Вокал" занял Темирлан Батырбек из Западно-Казахстанской области. Второе место – исполнитель из Атырауской области Дастан Бағытжан, третье – трио столичного Военного колледжа "Жас Қыран".

В номинации "Фольклор" победителем стал ансамбль "Ақжелең" из Астаны. Второе место присуждено группе "Домбра" из специализированного лицея "Арыстан". Третье – группе "Ұлытау" из алматинской республиканской школы "Жас улан".

Среди вокально-инструментальных ансамблей лучшим был признан творческий коллектив "Авангард" из специализированного лицея "Арыстан". Второе место занял ВИА "Әуен" из Павлодарской области, третье – ансамбль "Ғасырлар сазы" из Алматинской области.

Фото: пресс-служба МО РК

Приз зрительских симпатий получили Жайна Нұрмахан из Шымкента и Диана Рашитова из регионального командования "Восток". Лучшим исполнителем патриотической песни признана Енлик Байзах из Шымкента, а лучшим исполнителем авторской песни стал Айсултан Мухамадиев из Алматы.

Гран-при присужден воспитаннику военно-патриотического клуба Десантно-штурмовых войск Арсену Самаратбекову из Талдыкоргана, который был признан лучшим исполнителем фестиваля.

Никто из зрителей, среди которых было немало высоких гостей, не остался равнодушным к творчеству молодых исполнителей. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями и поддержкой зала. А участие руководства Министерства обороны в церемонии награждения еще раз подтвердило высокий статус фестиваля и то огромное внимание, которое уделяется в Вооруженных силах военно-патриотическому воспитанию молодежи.