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Аким Восточного Казахстана сходил в гости к жителям Риддера

Аким Восточного Казахстана сходил в гости к жителям Риддера Фото: gov.kz
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов побывал в домах риддерцев. Он спросил у них, дали ли им тепло, сообщает Zakon.kz.

Даниал Ахметов побывал в квартире пожилой женщины и лично узнал, дали ли тепло. Она ответила: да.

"Раз вы сказали, что тепло, значит, я доволен. Не беспокойтесь, все будет нормально. Я рад, что у вас хорошо. Извините за беспокойство". Даниал Ахметов

Также он поблагодарил жителей города за терпение.

11 ноября на основном котле "Риддер ТЭЦ" устранили аварию. Сейчас на выходе с ТЭЦ температура составляет 57 градусов и будет повышаться. Багерная теплоцентрали работает в штатном режиме. В восстановительных работах на ТЭЦ задействовано дополнительно 150 человек, были обследованы все критические точки, составлен алгоритм дальнейших действий.

Ремонт четвертого котла будет завершен в течение трех дней. На ТЭЦ поставлены все детали и необходимое оборудование для ремонтно- восстановительных работ.

"В ближайшие дни на станцию прибудет тяжелая техника для отгрузки угля. Кроме того, мы пригласили компанию, которая проведет диагностику вентиляционной системы". Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов

Как он отметил, на станции работают представители трудовой инспекции и Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области.

"Те котлоагрегаты, которые мы приведем в надлежащее состояние, будут находиться в резерве и подключаться будут при понижении температуры воздуха". Даниал Ахметов

5 ноября в 20:00 на АО "Риддер-ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1.

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