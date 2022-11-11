Экоактивисты попытались приклеить себя к "Крику" Эдварда Мунка в Норвегии

Экоактивисты природоохранного движения Stopp Oljeletinga! ("Остановите разведку нефти!") попытались приклеиться к картине Эдварда Мунка "Крик" в Национальном музее Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Шедевр не пострадал, пишет местное агентство новостей NTB.

Экоактивисты группы Stans Oljeletinga – одно из ответвлений движения Extintion Rebellion, выступающего за борьбу с климатическими изменениями и организующего протесты и прочие акции в разных странах мира. Они пытались приклеить себя к обрамлению картины Мунка и повесить плакат с цитатой генсека ООН Антониу Гутерриша, гласящей: "Ископаемые виды топлива душат человечество".

В то время как охранники учреждения останавливали девушек, одна из них заявила, что "кричит, пока люди умирают", и еще одна, что "кричит, пока политики игнорируют науку". Кроме того, одна из активисток заявила, что "ненависть, злость и шок – то, на чем они играют", а их цель – вывести людей из зоны комфорта.

Холст не пострадал, он был закрыт защитным стеклом — на нем остались следы клея. Помещение, где экспонируется картина, временно закрыли для посетителей.

Ранее экоактивисты предприняли попытку испортить картины Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в Национальной галерее в австралийской Канберре. На пяти из десяти экспонатов были замечены синие каракули, но полотна не пострадали, так как находились под стеклом.

Также недавно активисты бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Чарльза III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.

Еще раньше экоактивисты хаотично покрывали оранжевой краской фасады зданий в Лондоне и облили картину из серии "Стога сена" французского художника Клода Моне картофельным пюре. А в Национальном музее Прадо в Мадриде два экоактивиста приклеили свои руки к рамам картин "Маха обнаженная" и "Маха одетая" испанского художника Франсиско Гойи