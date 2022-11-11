Александр Лукашенко пригрозил западным инвесторам национализацией
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску больше не нужны инвесторы из Литвы и Финляндии, которые здесь "все побросали", а западным инвесторам, желающим продать белорусские активы, он пригрозил национализацией, сообщает Zakon.kz.
"Никто ничего не продаст, предприятия с иностранным капиталом. Это будет национализировано", - цитирует его агентство БелТА.
Речь, в частности, шла о развитии проекта компании в сфере строительства домов из дерева, президент его поддержал и пообещал рассмотреть вопрос финансовой поддержки.
"Дома надо строить. По-моему, россияне что-то делают подобное", - отметил глава Беларуси.
Лукашенко отметил, что не хочет называть конкретные предприятия, но ему уже поступают сообщения о поведении инвесторов.
"А литовцы бегают, ищут, как это, чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот, они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом. Это будет национализировано. Вот и все". Президент Беларуси Александр Лукашенко
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