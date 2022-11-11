Четырехлетний ребенок погиб в ДТП в Талдыкоргане
Фото: Zakon.kz
В аварии в Талдыкоргане погиб маленький мальчик, сообщает Zakon.kz.
Авария произошла с участием автомобилей BMW 530, ВАЗ-2114 и Toyota Chaser.
Автомобилем BMW 530 управлял 42-летний местный житель, который на улице Ракишева столкнулся с ВАЗ-2114, а также ударил припаркованную машину Toyota Chaser.
В ДТП также пострадали 23-летний водитель ВАЗ-2114 и один из пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали.
Согласно медицинскому освидетельствованию водитель BMW находился в алкогольном опьянении. Мужчина доставлен в городскую полицию и помещен под стражу.
Начато досудебное расследование.
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