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Ситуация в Украине: строительство стены на границе с Беларусью, ЕС запустит миссию по подготовке украинских военных

Ситуация в Украине 11 ноября Фото: АрміяInform
В главном управлении разведки официально подтвердили возвращение Херсона под контроль Украины, ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для вывоза зерна из Украины в Европу, сообщает Zakon.kz.

  • Россия запретила въезд для 200 граждан США, сообщили в МИД РФ. В списке есть пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также сестра и два брата президента США Байдена.

  • ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для вывоза зерна из Украины в Европу, сообщили в Еврокомиссии.

  • Франция и Великобритания выступают за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть, говорится в совместном заявлении глав МИД.

  • Украина строит стену на границе с Беларусью. Об этом заявил замглавы Офиса президента Тимошенко.

  • В главном управлении разведки официально подтвердили возвращение Херсона под контроль Украины. Глава администрации Херсонской области Янушевич призвал жителей региона пока что не возвращаться обратно домой, так как огромное количество территорий заминировано.

  • Россия отвела свои войска на левый берег Днепра в Херсонской области. В Минобороны РФ заявили, что на правом берегу не осталось российских военных и техники.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи на полях саммита Организации тюркских государств в Самарканде пришли к общему мнению, что прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной нужны как можно скорее.

  • Евросоюз на следующей неделе запустит миссию по подготовке военных для вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine, сообщил в Брюсселе высокопоставленный чиновник ЕС.

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