Ситуация в Украине: строительство стены на границе с Беларусью, ЕС запустит миссию по подготовке украинских военных

Россия запретила въезд для 200 граждан США, сообщили в МИД РФ. В списке есть пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, супруг спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Пол Пелоси, а также сестра и два брата президента США Байдена.

ЕС и международные банки выделили 1 млрд евро для развития сухопутной инфраструктуры для вывоза зерна из Украины в Европу, сообщили в Еврокомиссии.

Франция и Великобритания выступают за снижение цен на энергоносители и установление потолка цен на нефть, говорится в совместном заявлении глав МИД.

Украина строит стену на границе с Беларусью. Об этом заявил замглавы Офиса президента Тимошенко.

В главном управлении разведки официально подтвердили возвращение Херсона под контроль Украины. Глава администрации Херсонской области Янушевич призвал жителей региона пока что не возвращаться обратно домой, так как огромное количество территорий заминировано.

Россия отвела свои войска на левый берег Днепра в Херсонской области. В Минобороны РФ заявили, что на правом берегу не осталось российских военных и техники.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи на полях саммита Организации тюркских государств в Самарканде пришли к общему мнению, что прекращение огня и мирные переговоры между Россией и Украиной нужны как можно скорее.