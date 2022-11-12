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Названа предварительная причина пожара на алматинской барахолке

Названа предварительная причина Фото: Zakon.kz
Предварительной причиной пожара на барахолке в Алматы, назвали короткое замыкание электрической проводки, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Палата предпринимателей города Алматы, приводя слова своего директора.

"Если бизнесу необходима какая-то помощь по консультациям, выплате страховок, переговорам с арендодателями, наши специалисты готовы в эту работу включиться, дать консультации юридического, правового, финансового характера, в части защиты прав работников. Если будет необходимо, мы готовы осуществлять сбор средств". Директор РПП Айтуар Кошмамбетов

По предварительным данным, в пожаре пострадали товары 4 предпринимателей.

Сгорели новогодние елки, гирлянды, косметика, подарки к 8 марта и игрушки. Сотрудники РПП города Алматы постоянно на связи с предпринимателями, суммы ущерба устанавливаются.

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11 ноября в 10:55 часов в Жетысуском районе началось возгорание складских помещений, принадлежащие ТОО "Турист" и ТОО "Саяхат". Адрес - Северное кольцо 7Б, за рынком "Ялян". Площадь пожара - 1,5 тыс. кв. м.

Сложный пожар локализовали за 69 минут.

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