Названа предварительная причина пожара на алматинской барахолке
Фото: Zakon.kz
Предварительной причиной пожара на барахолке в Алматы, назвали короткое замыкание электрической проводки, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Палата предпринимателей города Алматы, приводя слова своего директора.
"Если бизнесу необходима какая-то помощь по консультациям, выплате страховок, переговорам с арендодателями, наши специалисты готовы в эту работу включиться, дать консультации юридического, правового, финансового характера, в части защиты прав работников. Если будет необходимо, мы готовы осуществлять сбор средств". Директор РПП Айтуар Кошмамбетов
По предварительным данным, в пожаре пострадали товары 4 предпринимателей.
Сгорели новогодние елки, гирлянды, косметика, подарки к 8 марта и игрушки. Сотрудники РПП города Алматы постоянно на связи с предпринимателями, суммы ущерба устанавливаются.
Пожар на барахолке в Алматы: фоторепортаж
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