Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 700 пассажиров застряли в аэропорту Шымкента

Более 700 застряли Фото: Zakon.kz
Из-за тумана опустившегося на Шымкент, в городском аэропорту задержали и отменили авиарейсы. 724 человека не могут вылететь, сообщает Zakon.kz.

Всего задержаны 5 рейсов пишет Otyrar, со ссылкой на администрацию аэропорта. Еще два рейса в Астану отменили.

134 пассажира ожидают своего рейса в Алматы с 10 утра, среди них дети.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

"Туман стоит в аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Видимость плохая, туман, из-за этого нет допустимого значения видимости. С утра рейс Air Astana должен был вылететь в Алматы в 10:15, перенесли на 00:25, но это еще не точно, погода не улучшается. Если задержка более 6 часов, то пассажиры имеют право на полный возврат билетов, без штрафа, многие возвратили билеты и едут своим ходом. Пока прогноз неутешительный по погоде. Предоставляли горячее питание, но гостиницу не предоставляли, потому что это не по вине авиакомпании, а погодные явления. Ну и полный возврат осуществляем", - сообщили в пресс-службе Air Astana.

По данным синоптиков Казгидромет, туман может сохраниться вплоть до утра 12 ноября. Видимость на дорогах снижена. ДЧС Шымкента напоминает о правилах безопасного вождения.

Читайте также

Кошанов спросил Кажыкена о развитии цифровизации Казахстана

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ералы Тугжанов проинспектировал ход работ в одном из микрорайонов Актобе

Константин Вноровский
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астролог, башня
Астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака, которых ждут перемены с 11 по 14 ноября
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Поезд запустили из Конаева в Алматы
Скоростную пригородную электричку запустили из Конаева в Алматы
13 ноября перекроют часть дорог в Алматы
В Алматы 13 ноября перекроют часть дорог
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления