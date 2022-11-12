Более 700 пассажиров застряли в аэропорту Шымкента

Из-за тумана опустившегося на Шымкент, в городском аэропорту задержали и отменили авиарейсы. 724 человека не могут вылететь, сообщает Zakon.kz.

Всего задержаны 5 рейсов пишет Otyrar, со ссылкой на администрацию аэропорта. Еще два рейса в Астану отменили.

134 пассажира ожидают своего рейса в Алматы с 10 утра, среди них дети.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании Air Astana.

"Туман стоит в аэропорту на взлетно-посадочной полосе. Видимость плохая, туман, из-за этого нет допустимого значения видимости. С утра рейс Air Astana должен был вылететь в Алматы в 10:15, перенесли на 00:25, но это еще не точно, погода не улучшается. Если задержка более 6 часов, то пассажиры имеют право на полный возврат билетов, без штрафа, многие возвратили билеты и едут своим ходом. Пока прогноз неутешительный по погоде. Предоставляли горячее питание, но гостиницу не предоставляли, потому что это не по вине авиакомпании, а погодные явления. Ну и полный возврат осуществляем", - сообщили в пресс-службе Air Astana.

По данным синоптиков Казгидромет, туман может сохраниться вплоть до утра 12 ноября. Видимость на дорогах снижена. ДЧС Шымкента напоминает о правилах безопасного вождения.