Семья в Алматинской области осталась без дома из-за пожара
Фото: Zakon.kz
Двое ребят едва не сгорели. Они спали, когда начался пожар, сообщает Zakon.kz.
Двое старших ушли тем утром в школу, мама осталась с маленькими детьми одна. Около полудня из коридора послышался шум, похожий на треск костра. Женщин выглянула, увидела, что горит потолок, схватила детей и босиком выбежала с ними на улицу, передает Первый канал "Евразия".
Пожарных вызвала от соседей. К тому времени, когда огнеборцы приехали, дом уже полыхал. На улице был сильный ветер.
В пожаре сгорело все: мебель, техника, одежда и документы. В районном акимате пообещали помочь.
"Сейчас работает районная комиссия. На основании её заключения будет оказана помощь. Вместе с этим мы поможем восстановить документы, поможем с вещами и питанием. Также будем договариваться со спонсорами, чтобы помогли материально". Замакима Талгарского района Алматинской области Айбек Бидаев
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