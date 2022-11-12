Семья в Алматинской области осталась без дома из-за пожара

Двое ребят едва не сгорели. Они спали, когда начался пожар, сообщает Zakon.kz.

Двое старших ушли тем утром в школу, мама осталась с маленькими детьми одна. Около полудня из коридора послышался шум, похожий на треск костра. Женщин выглянула, увидела, что горит потолок, схватила детей и босиком выбежала с ними на улицу, передает Первый канал "Евразия".

Пожарных вызвала от соседей. К тому времени, когда огнеборцы приехали, дом уже полыхал. На улице был сильный ветер.

В пожаре сгорело все: мебель, техника, одежда и документы. В районном акимате пообещали помочь.