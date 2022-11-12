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Казахстанские боксерши отпраздновали свои победы танцами на ринге Аммана

Бокс ЧА Золото Фото: Instagram/boxingkazakhstan
Женская сборная Казахстана по боксу завершила свои выступления на чемпионате Азии 2022 года в Аммане (Иордания), заняв в итоге второе общекомандное место в медальном зачете. После церемонии награждения наши девушки отметились зажигательными танцами, сообщает Zakon.kz.

На азиатском первенстве казахстанские боксерши завоевали девять медалей – три золотые, одну серебряную и пять бронзовых.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг) и Карина Ибрагимова (57 кг).

С "серебром" на родину вернется Гульсая Ержан (81 кг), а бронзовые медали ЧА-2022 примерили Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).

Представители Индии возглавили командный зачет по медалям, в их активе четыре "золота". На третьем месте сборная Японии, у них одна чемпионка.

Казахстанских боксерш специально пришел поздравить президент Международной ассоциации бокса (IBA) – Умар Кремлев.

12 ноября на ринг Аммана выйдут казахстанские боксеры-мужчины, чтобы побороться за золотые медали в 9 весовых категориях.

 

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Куандык Шынасилов
Иордания
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