Главные причины боли в ногах назвал невролог

Причины боли в ногах можно разделить на три основные группы: суставные, мышечные и неврологические. Однако для полной уверенности стоит не заниматься самолечением и самодиагностикой, а обратиться к специалисту, сообщает Zakon.kz.

Самыми частыми причинами болей в ногах являются проблемы с суставами, мышцами или нервами. Об этом рассказал врач-невролог Артем Барышев, пишут "Известия".

Как отметил специалист, каждый человек хоть раз сталкивался с болью в ногах — после тренировок, бега, долгой смены в стоячем положении или копания грядок.

"Чем старше мы становимся, тем чаще и интенсивнее они болят, и вот уже ближе перспектива стать той бабушкой с тростью, которая охает при каждом шаге и медленно двигается по улице. Однако эта перспектива не так уж и близка и по-хорошему вообще не должна вызывать у нас ужас, так как все это можно предотвратить". Артем Барышев

По словам Барышева, причины боли в ногах можно разделить на три основные группы в зависимости от происхождения: суставные, мышечные и неврологические (то есть связанные с поражениями нервов).

"Проще всего с суставами — чем они сильнее повреждены, тем сильнее болят. Постоянные боли при нагрузке, вставании, трудности разгибания коленей и голеней — это чаще всего следствие повреждения суставов. Предотвратить их можно правильными тренировками, употреблением в пищу продуктов, богатых коллагеном, и избеганием перегрузки суставов". Артем Барышев

Врач также призвал не пренебрегать профилактическим осмотром ортопеда, поскольку первопричиной боли в ногах могут быть перенесенные в детстве травмы, которые сказались на формате движения человека, потихоньку "подтачивая" его суставы.

"С мышцами ситуация обстоит немного иначе: если ноги быстро устают, "сосудистые звездочки" и рисунок вен начинают все явственнее выступать на наших ногах с синевой, присущей соседу, не ограничивающему себя в алкоголе, а сами мышцы начинает сводить от длительного хождения и перспектива пройти пару километров пешком начинает навевать все более и более явственный ужас, то можно заподозрить две вещи: изменения сосудов ног или нарушение баланса микроэлементов, в первую очередь магния и калия". Артем Барышев

Однако если мышцы работают как обычно, сила в них все такая же, как и раньше, а вот по вечерам сложно заснуть, ноги хочется перекладывать на кровати или вообще свесить с нее, при этом по утрам вы ловите себя на мысли, что как будто иголочки колют пятки и ступни, — это повод задуматься проблемах с нервами.

Ни в коем случае не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением, следует обратиться к специалисту, который выявит истинную причину болезненных ощущений.