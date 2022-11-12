В последний день ЧА-2022 по боксу казахстанцы выступят в 9 финалах
В списке за "золотом" ЧА-2022 стоят девять казахстанских боксеров. Из этих девяти финалов в пяти будет противостояние спортсменов Казахстана и Узбекистана.
48 кг. Санжар Ташкенбай — Аратаке Кадзума (Япония);
51 кг. Сакен Бибосынов — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);
54 кг. Махмуд Сабырхан — Карло Паалам (Филиппины);
57 кг. Серик Темиржанов — Абдумалик Халоков (Узбекистан);
67 кг. Дулат Бекбауов — Бунджонг Синсири (Таиланд);
71 кг. Асланбек Шымбергенов — Зеяд Ишайш (Иордания);
75 кг. Нурканат Райыс — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);
92 кг. Айбек Оралбай — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан);
+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан).
Начало финальных поединков ЧА-2022 в 16:00, их можно будет посмотреть на официальном канале турнира.
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