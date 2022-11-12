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В последний день ЧА-2022 по боксу казахстанцы выступят в 9 финалах

Бокс Финал ЧА Фото: Instagram/boxingkazakhstan
12 ноября завершится азиатское первенство 2022 года по боксу в Аммане (Иордания). В заключительный день соревнований запланированы финальные поединки у мужчин в 13 весовых категориях, в девяти из которых выступят представители Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В списке за "золотом" ЧА-2022 стоят девять казахстанских боксеров. Из этих девяти финалов в пяти будет противостояние спортсменов Казахстана и Узбекистана.

  • 48 кг. Санжар Ташкенбай — Аратаке Кадзума (Япония);

  • 51 кг. Сакен Бибосынов — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

  • 54 кг. Махмуд Сабырхан — Карло Паалам (Филиппины);

  • 57 кг. Серик Темиржанов — Абдумалик Халоков (Узбекистан);

  • 67 кг. Дулат Бекбауов — Бунджонг Синсири (Таиланд);

  • 71 кг. Асланбек Шымбергенов — Зеяд Ишайш (Иордания);

  • 75 кг. Нурканат Райыс — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);

  • 92 кг. Айбек Оралбай — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан);

  • +92 кг. Камшыбек Кункабаев — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан).

Начало финальных поединков ЧА-2022 в 16:00, их можно будет посмотреть на официальном канале турнира.

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