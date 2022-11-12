В Казахстане изменят требования к спискам при создании политических партий и их численности

Министерство юстиции подготовило изменения и дополнения в правила проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что проверка достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии осуществляется:

при подаче уведомления о намерении создания политической партии для инициативной группы. Проверка проводится в день получения уведомления в соответствии со ст. 6 закона "О политических партиях";

при подаче документов, предусмотренных ст. 10 закона "О политических партиях" для членов политической партии.

Все лица, указанные в списках, должны быть гражданами Казахстана, достигшими 18-летнего возраста.

При этом членство иностранцев, лиц без гражданства, а также коллективное членство в политической партии не допускается.

Правила предусматривают, что гражданин РК может состоять членом только одной политической партии. Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным.

Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.

Также говорится, что на период осуществления своих полномочий президент РК не должен состоять в политической партии.

Такие же требования выдвигаются и к председателю, заместителю председателя, судье Конституционного суда РК, председателю и судьям Верховного суда и иных судов, председателям и членам Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, уполномоченному по правам человека, сотрудникам и работникам специальных государственных, правоохранительных органов, военнослужащим. Все они не должны состоять в политических партиях, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Количество граждан в списках, инициирующих создание политической партии, должно составлять не менее 700 человек (было 1 тыс. человек. – Прим. ред.), представляющих две трети областей, города республиканского значения и столицы.

Общая численность состава политической партии, указанная в списках, должна быть не менее 5 тыс. членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, городе республиканского значения и столице, численностью не менее 200 членов партии в каждой из них.

Ранее требовалось набрать не менее 40 тыс. членов партии.

Проверка соблюдения требований в отношении предоставляемых списков проводится на предмет их достоверности:

при поступлении уведомления о намерении создания политической партии;

при поступлении документов политической партии на государственную регистрацию;

при поступлении обращений, заявлений, жалоб, сообщений и иной информации;

по плану осуществления контроля, утвержденному регистрирующим органом, в отношении политических партий, прошедших государственную регистрацию (перерегистрацию).

Процедура проверки списков включает:

проверку количества граждан в списках по регионам на предмет их численности, указанной выше;

проверку на предмет соответствия форме списков, установленной регистрирующим органом;

проверку лиц, указанных в списках, по банку данных документированного населения РК на предмет принадлежности к гражданству республики;

проверку лиц, указанных в списках, на предмет их соответствия требованиям, указанным выше.

Как поясняется, эти изменения вносятся в рамках реализации президентской программы политических реформ, прозвучавшей в Послании народу Казахстана главы государства 16 марта 2022 года.

А также в рамках упрощения процедуры регистрации политических партий, предусмотренной законом поправками в закон "О политических партиях".

Проект поправок размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 ноября.