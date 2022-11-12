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59 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

коронавирус в Казахстане 12 ноября Фото: Zakon.kz
У троих казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 50 заболевших.

На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек (639 КВИ+ и 157 КВИ-), из них в стационарах находится – 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 717 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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