59 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
У троих казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 50 заболевших.
На 12 ноября лечение от КВИ продолжают получать 796 человек (639 КВИ+ и 157 КВИ-), из них в стационарах находится – 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 717 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa;
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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