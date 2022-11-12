В Костанайской области бабушка месяц жила на вокзале

Пожилая женщина осталась без крыши над головой. Недавно она перенесла инсульт и ей тяжело передвигаться. Больше месяца она скиталась по железнодорожному вокзалу, сообщает Zakon.kz.

У Валентины четверо детей. Отношения были конфликтными, но выяснить, что именно стало причиной такого поступка с матерью, не получилось, так как родственники не идут на контакт. Помочь обездоленной активно пытаются волонтеры, рассказывает Первый канал Евразия.

“Она здесь спала на лавочках, ребята наши приехали, накормили ее, устроили в ночлежку. Там переночевала она, и все. Там же, как обычно, в 9 часов утра выпускают, и все. И она обратно пришла сюда на вокзал”. Волонтер Ольга Сверетюк

Местные жители периодически подкармливали бездомную. У женщины есть все документы. Не исключено, что из дома она ушла сама.

“Говорит, что дочь обижает, но мы не знаем, насколько это правда. Она всегда опрятная, у нее даже в пакете чистые вещи, сложенные аккуратно. И ни разу не было замечено, что она выпивает”. Ольга Сверетюк

В управлении координации занятости и социальных программ области заявили, что уже взялись за этот случай, а пока предложили временный вариант – ее забрали в гостиницу, а позже отвезут на проживание в частный дом-интернат в село Федоровка.