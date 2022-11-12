Работающей молодежи столицы за 3 года выдали порядка 2,5 тысяч арендных квартир

Аким Астаны Алтай Кульгинов отметил, что власти столицы ведут работу по поддержке молодежи. В городе работают несколько жилищных программ, сообщает Zakon.kz.

Аким Астаны Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram поделился впечатлениями о встрече с молодежью и представителями спорта столицы, говорится на официальном сайте городского акимата.

Алтай Кульгинов рассказал о встрече с молодежью и представителями спорта. В формате свободного микрофона все желающие задали вопросы, в их числе – участие в жилищных программах, внедрение различных обучающих проектов в сфере образования, открытие спортивных центров, поддержка юных спортсменов.

Фото: Александр Куприенко

По мнению акима, такие встречи позволяют эффективнее и оперативнее решать вопросы, держать руку на пульсе.

"Например, ранее тренеры и спортсмены поднимали вопрос о выделении отдельного медучреждения, так как они проходили профобследование и получали лечение в общей очереди с другими пациентами, что влияло на качество подготовки и оздоровительный процесс спортсменов. После совместных обсуждений открыли специальный медцентр для спортсменов (возле ЖД вокзала "Нурлы Жол" по ул. А-82)". Алтай Кульгинов

Кроме того, в столице открыли центры бокса, боевых искусств, зал единоборств, а также провели ремонт в СК "Толкын" и во дворце "Жастар". Ведутся работы по реконструкции и модернизации СК "Казахстан".

Фото: Александр Куприенко

"В ЖМ "Коктал-2" и "Өндіріс" открыли физкультурно-оздоровительные комплексы. В них тренируются порядка 1 тыс. детей по 10 видам спорта. Еще в двух ЖМ ведется строительство ФОКов. Увеличили финансирование массового спорта в три раза". Алтай Кульгинов

Аким Астаны рассказал, что за 2020-2021 годы власти увеличили зарплату тренеров-преподавателей на 50%, в этом году ее увеличат еще на 25%. Для решения дефицита кадров выделяют гранты по специальности "Физическая культура и спорт".

Фото: Александр Куприенко

"Также ведем активную работу по поддержке молодежи. По линии молодежи есть несколько жилищных программ. В прошлом году мы ввели специальную жилищную программу по льготному кредитованию Elorda Zhastary. За два года выдали кредитов на 3,4 млрд тенге. По другой программе – арендной – за три года выдали порядка 2,5 тыс. квартир для работающей молодежи". Алтай Кульгинов

Альтай Кульгинов также назвал важным вопрос трудоустройства. По его словам, в 2021 году удалось трудоустроить 6 тыс. молодых людей. До конца года власти планируют трудоустроить еще более 6,5 тыс. молодежи. Также для реализации бизнес-идей выдаются гранты.

Фото: Александр Куприенко

Аким отметил, что была проделана большая системная работа, однако впереди – еще столько же. Поступившие вопросы взяли в работу в акимате, там составят график исполнения.